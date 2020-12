Lidl in NRW: Kunde macht Beobachtung auf Parkplatz – unfassbar, was andere Kunden in ihren Transporter laden

Bottrop. Jede Woche gibt es neue Lidl-Angebote. Das ruft bei besonderen Aktionen schon den einen oder anderen Schnäppchenjäger auf den Plan. Doch was diese Lidl-Kunden in ihren Transporter laden, schießt einfach den Vogel ab.

Beobachtet hat das Ganze ein Kunde in Bottrop in NRW auf dem Parkplatz einer Lidl-Filiale. Zugegeben: Was die Schnäppchenjäger da in ihr Auto laden, ist aber auch lecker. Dennoch muss man nicht übertreiben.

Lidl in NRW: Dieses Angebot wollten sie wohl nicht teilen

Das findet auch der Mann, der die Szene beobachtet hatte. Er fragt auf der Lidl-Facebookseite: „Ist es bei euch üblich, dass Angebotsartikel deutlich über den haushaltsüblichen Gebrauch verkauft werden?“

Die Lidl-Kunden waren ganz scharf auf diese Nutella-Gläser aus dem aktuellen Prospekt. Foto: Screenshot lidl.de

Denn zwei Lidl-Kunden ludenpPalettenweise Nutella-Gläser in ihren Transporter. Die gibt es aktuell für 1,75 Euro statt 2,90 Euro im 450 Gramm Glas. 39 Prozent Ersparnis – ein richtiger Schnapper. Das dachten sich auch die beiden Kunden.

Denn ihr Transporter soll bis oben hin gefüllt gewesen sein mit der Nuss-Nougat-Creme. Der Mann vermutet, dass sie auch andere Lidl-Filialen in der Umgebung bereits geplündert haben.

„Ich meine jetzt nicht 1 oder 2 Paletten, sondern 15-20. Würde mich wundern, wenn der Ottonormal-Verbraucher in Bottrop ein Nutella-Glas zum Angebotspreis ergattern kann.“

Sehr seltsam. In den letzten Wochen waren Klopapier und Nudeln doch eigentlich sehr gefragt. Noch heute hängt bei vielen Discountern und Supermärkten der Hinweis „Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen“ an den Regalen.

Die Nutella-Gläser hatten die Lidl-Mitarbeiter dann vermutlich nicht so auf dem Schirm, wenn man dem Kunden glaubt.

Das sagt Lidl

Lidl antwortet auf die Schilderung wie folgt: „So soll das natürlich nicht sein. Wir haben deinen Hinweis bereits an die zuständigen Kollegen weitergeleitet.“ Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage offen: Was machen die beiden Lidl-Kunden mit einem Transporter voller Nutella-Gläser? (ldi)

