Lidl in NRW: Stammkundin kann nicht glauben, was sie an der Kasse erlebt

Lohmar. Andrea A.* kann nicht verstehen, was sie bei einem Einkauf in einem Lidl in NRW erlebt hat.

Seit zehn Jahren geht sie bei Lidl in NRW einkaufen. Ihre Stamm-Filiale Filiale liegt in der Kirchstraße in Lohmar. Negativ aufgefallen sei sie nicht, schildert sie gegenüber DER WESTEN.

Lidl in NRW: Kundin entsetzt über Taschenkontrolle an Kasse

Doch die Kundin von Lidl in NRW habe im Februar an der Kasse eine unschöne Erfahrung gemacht. Als sie einen Pfandbon und mehrere Artikel auf das Kassenband gelegt hatte und an der Reihe war, sei sie von der Lidl-Kassiererin „nicht gerade diskret“ aufgefordert worden, eine Sichtkontrolle in ihrem Einkaufskorb durchführen zu lassen.

Die Kundin verweigerte diese Kontrolle. Denn Taschenkontrollen an der Supermarktkasse dürfen nur freiwillig durchgeführt werden. Kunden sind nicht dazu verpflichtet, der Aufforderung Folge zu leisten. Doch im Ernstfall kann das Verkaufspersonal Kunden festhalten und die Polizei rufen.

Kundin erhält Hausverbot

Darauf habe sie den hinzugerufenen Schichtleiter auch aufmerksam gemacht und ihn aufgefordert, die Polizei zu rufen, wenn er ihre Tasche durchsuchen wolle.

Doch das soll er abgelehnt haben. Das Beenden ihres Einkaufs habe er mit Berufung auf das Hausrecht unterbunden und ihr Hausverbot erteilt.

Weitere Vorfälle an Lidl-Kasse

Die Kundin hatte sich in der Folge beim Kundenservice des Discounters beschwert. Dort entschuldigte man sich und erklärte man in einem Schreiben: „Ohne Einwilligung des Kunden wird allerdings keine Kontrolle der Taschen durch die Mitarbeiter erfolgen.“

Doch die Kundin berichtet von weiteren Vorfällen dieser Art, zuletzt kurz vor Weihnachten. Sie habe daher bereits einen Rechtsanwalt für Verbraucherschutz eingeschaltet.

Das sagt der Discounter Lidl

Was sagt Lidl dazu? Auf DER WESTEN-Anfrage teilte eine Unternehmenssprecherin mit: „Kundenzufriedenheit steht für uns an erster Stelle. Daher gibt es bei Lidl keine Anweisung zur Taschenkontrolle. Bei Diebstahlverdacht ist es jedoch möglich, dass wir den Kunden höflich fragen, ob er seine Tasche öffnen könnte. Nur wenn der Kunde zustimmt, schaut der jeweilige Mitarbeiter kurz in die durch den Kunden geöffnete Tasche. Dieses Vorgehen hat unsere Mitarbeiterin auch in dem von Ihnen genannten Fall berücksichtigt. Dennoch hat sich die Kundin darüber beschwert. Daher haben wir ihr mehrmals schriftlich ein persönliches Treffen angeboten, um den Sachverhalt zu klären. Die Kundin hat auf dieses Angebot jedoch nicht reagiert. Auch dieses Mal werden wir ihr ein persönliches Treffen zur Klärung des Sachverhalts anbieten.“

*geändert, Name der Redaktion bekannt