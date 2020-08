Lidl in NRW: Kunde geht einkaufen und traut seinen Augen nicht – „War entsetzt!“

Ein Kunde ist in einem Lidl-Supermarkt in Solingen in NRW einkaufen gegangen. Was er dort allerdings zu sehen bekam, hat ihn schockiert.

Darüber hat er sich auch direkt auf der Facebook-Seite von Lidl beschwert und seiner Wut Luft gemacht.

Lidl in NRW: Kunde beschwert sich über Missachtung der Regeln

Das Thema? Wie so oft in den vergangenen Wochen, die mangelnde Einhaltung der Corona-Regeln in Supermärkten: Abstand und Maske tragen über Mund und Nase.

„Ich war entsetzt über das Chaos was dort herrschte. Unfreundlicher Schulterzuckender Kassierer. Sowas kenne ich nicht. Auf meine Nachfrage beim Kassieren ob hier keine Abstandregeln und Masken-tragen kontrolliert wird? Nur Schulterzucken. Im Laden ja, aber im Kassenbereich nicht. Da frage ich mal, wer kontrolliert das denn? Es gibt eine gesetzliche Verpflichtung dazu die Hygiene-Regeln einzuhalten.“

Er sei bedroht worden

Desweiteren schreibt der Kunde, dass er bedroht worden sei von einem Mann, dessen Ehefrau er auf den nötigen Abstand hingewiesen habe. „Ich selbst bin bedroht worden von einem Mitbürger weil ich seine Frau um Abstand gebeten hatte. Der dazugehörige Mann trug keine Mund-Nase-Maske seine Begleiterin ja. Etwa die Hälfte der Kunden trug die Maske nicht oder nicht richtig. Von Abstand ganz zu schweigen.“

Er wolle beim nächsten Mal das Ordnungsamt anrufen und falls nötig auch Anzeige erstatten.

------------

So trägst du die Maske richtig

vor dem Anlegen die Hände gründlich waschen

Mund UND Nase müssen bedeckt sein

Der Grund: Wenn nur der Mund bedeckt ist, können durch die Nase Erreger immer noch verbreitet werden

wer sie falsch trägt, spielt mit der Gesundheit anderer Menschen

Ränder der Maske müssen eng anliegen, aber nicht einschneiden

die Maske nicht mit den Händen anfassen

------------

Lidl hat reagiert

Lidl hat dem Mann auf seine Beschwerde geantwortet. Man nehme das Thema sehr ernst und wolle mit dem Mann darüber sprechen. Ob sich an der Situation, die Kunden in den vergangenen Wochen in ganz verschiedenen Discountern und Supermärkten ebenfalls erlebten, etwas ändert, ist jedoch fraglich. (fb)