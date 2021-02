Lidl in NRW: Kundin beobachtet fremden Mann im Supermarkt – Polizei ist alarmiert

Lidl in NRW: Eine Kundin beobachtete in einer Filiale einen fremden Mann. Daraufhin warnt die Polizei eindringlich. (Symbolbild)

Übler Verdacht bei Lidl! Eine Kundin hatte beim Einkaufen einen fremden Mann beobachtet. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert.

Denn die Frau hat im Lidl an der Kölner Straße in Kierspe (NRW) eine Beobachtung gemacht, die wenig später die Polizei auf den Plan rief. Die gibt jetzt sogar eine dringende Warnung heraus.

Lidl in NRW: Kundin beobachtet fremden Mann im Discounter

Gegen 15.45 sah eine Lidl-Kundin, wie ein Unbekannter eine Seniorin in ein Gespräch verwickelte. Dabei fingerte dieser in der Handtasche herum, die im Einkaufswagen der Frau stand.

Lidl in NRW: Die Polizei warnt eindringlich vor Taschendieben in Discountern. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Peter Widmann

Dann mischte sich die aufmerksame Kundin ein, woraufhin sich der Mann offensichtlich erschrocken entfernte. Die Seniorin kontrollierte ihre Handtasche – es fehlte offenbar nichts.

Schließlich ging sie dem Mann hinterher, der nun die Flucht aus der Filiale antrat. Draußen gab er auffällige Zeichen und verschwand unerkannt. Der Tatverdächtige wird so beschrieben:

Dunkle Jeans

Dunkler Pullover

Schwarze Steppweste

Wollmütze

Nur wenige Minuten vorher hatte eine 55-Jährige in einer Lidl-Filiale auf der Straße Am Bücking in Meinerzhagen weniger Glück. Als sie nach dem Einkaufen auf dem Parkplatz in ihren Wagen stieg, bemerkte sie, dass ihr Handy fehlte. Dieses hatte sie eigentlich in ihre Jacken-Außentasche gesteckt.

Lidl: Polizei hat dringende Warnung

Taschendiebstähle häufen sich seit etwa zwei Monaten im Märkischen Kreis. Polizeisprecher Christof Hüls sagte gegenüber DER WESTEN, dass Diebe zunehmend in ländlichen Gebieten unterwegs seien, weil sie unter anderem aufgrund der ausgefallenen Weihnachtsmärkte in den Großstädten weniger Erfolg hätten.

„Deshalb sollten Wertsachen dicht am Körper, in Innentaschen von Jacken und Mänteln, getragen werden. Die Täter gehen so professionell vor, dass ihre Opfer den Diebstahl fast immer erst bemerken, wenn sie mit leeren Taschen an der Kasse stehen und ihre Ware zahlen wollen.“

Polizei warnt: Das solltest du besser nicht tun

Hüls macht deshalb darauf aufmerksam, dass Taschendiebe unbemerkt Portemonnaies sogar aus Außentaschen und geschlossenen Umhängetaschen entwenden würden. Deshalb der Ratschalg: Keine Pins von Bankkarten in Porte­mon­naies mitgeführen!

