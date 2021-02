Lidl in NRW: Mitarbeiter wollen Laden schließen – dann stehen SIE plötzlich in der Tür

Raubüberfall bei Lidl in NRW!

Am Dienstagabend haben zwei Unbekannte versucht, einen Lidl in Hagen (NRW) auszurauben. Wie die Polizei mitteilt, haben zwei Lidl-Mitarbeiterinnen (49 und 29 Jahre alt) gegen 21.15 Uhr die Verkaufsräume des Lidl an der Schwerter Straße (Höhe Niedernhofstraße) verlassen, die Haupteingangstüren geschlossen und die Alarmanlage aktiviert.

Zwei Maskierte sind auf die beiden Frauen zugekommen. Die Räuber haben die Angestellten zurück in den Vorraum der Filiale gedrängt, dabei eine Machete vorgehalten. Im Vorraum haben die Täter dann gefordert, den Hauptzugang wieder zu öffnen.

Das ist die Stadt Hagen:

der Raum Hagen wurde erstmals 775 erwähnt

rund 189.000 Einwohner und fünf Stadtbezirke

größte Stadt in Südwestfalen, wird „das Tor zum Sauerland“ genannt

Sitz der einzigen staatlichen Fernuniversität Deutschlands

Wahrzeichen unter anderen: Schloss Hohenlimburg, Osthaus Museum und das LWL-Freilichtmuseum

Oberbürgermeister ist Erik O. Schulz (parteilos)

Als die Mitarbeiterinnen den Kriminellen klar gemacht haben, dass das nicht mehr ohne Weiteres möglich sei, sind die Täter über die Treppen geflüchtet. Sie führen auf die Schwerter Straße. Dabei haben sie die Machete fallengelassen.

Mit dieser Machete hatte einer der Räuber die beiden Lidl-Mitarbeiterinnen bedroht. Foto: Polizei

Die Polizei hat eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber eingeleitet – bislang erfolglos. Laut den beiden Mitarbeiterinnen sind beide Personen dunkel gekleidet gewesen, haben Sturmhauben getragen, an denen nur Augen und Mund sichtbar gewesen sind. Die Augenfarbe beider Männer war dunkel, beide sind schlank. Einer von ihnen ist etwa 1,85 Meter groß, der andere 1,70 Meter. Das Alter schätzen die beiden Frauen auf 20 bis 25 Jahre ein.

Außerdem sucht die Polizei diese Zeugen: Wie die Beamten am Montag mitteilten, habe sich gegen 20.15 Uhr, eine Stunde vor der Tatzeit, ein blaues VW Golf Cabriolet aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse in der Lessingstraße festgefahren. Mithilfe von Passanten und Anwohnern konnte er befreit werden und wieterfahren.

Die Polizei geht davon aus, dass Fahrzeuginsassen und Helfer aufgrund der Nähe zum Tatort eventuell Hinweise geben können.

Sie und alle anderen Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02331/986 2066 melden. (mg)

