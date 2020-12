In einem Lidl in NRW kam es zum Eklat. (Symbolbild)

Lidl in NRW: Frau (38) will im Discounter einkaufen – und sorgt für Polizeieinsatz

In einem Lidl in Lüdenscheid in NRW ist es zu einer Situation gekommen, die leider immer mehr öfter in Zeiten von Corona vorkommt.

Denn eine Frau hat in Lüdenscheid (NRW) darauf bestanden, einen Lidl ohne Maske betreten zu dürfen. Als ihr das verweigert wurde, flippte sie aus und wurde handgreiflich.

Maskenverweigerin will Lidl in NRW betreten und wird aufgehalten

Die 38-Jährige habe laut Polizei darauf bestanden, den Supermarkt ohne Maske betreten zu dürfen. Mitarbeiter hätten sie mehrfach darauf hingewiesen, dass sie das eben nicht dürfe. Trotzdem sei die Frau in den Laden gelangt.

Eine Frau hat versucht in einen Lidl in NRW ohne Maske zu gelangen.

Zu ihrem Unglück waren zwei Polizisten in Zivil im Lidl anwesend und beförderten die Frau wieder aus dem Laden heraus. Sie wiesen sich vorher als Polizisten aus.

Polizist packte sie am Arm und sie schlug zu

Als die Frau ihre Personalien nicht zeigen, sondern stattdessen abhauen wollte, packte einer der Beamten sie am Arm.

Die 38-Jährige schlug daraufhin auf einen der Polizisten ein, der dem Schlag ausweichen konnte.

Frau steht Anzeige aus zwei Gründen bevor

Sie wurde festgehalten, bis die uniformierten Kollegen eingetroffen waren. Nun steht ihr eine Anzeige wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten und wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz bevor.

Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung nach ersten Erkenntnissen niemand. (fb)