Lidl in NRW: Ausnahmezustand im Discounter! Als die Türen öffnen, wird es für Kunden gefährlich

Bergkamen. Ausnahmezustand bei Lidl am Montagmorgen in Bergkamen (NRW). Schon vor der Öffnung bilden sich vor dem Discounter lange Schlangen. „Da hielten sich alle noch an den Mindestabstand“, berichtet Monika H. (63) gegenüber DER WESTEN.

Doch als Lidl endlich seine Pforten öffnet, brechen ihren Angaben zufolge alle Dämme. Coronavirus hin oder her. Alle haben nur ein Ziel.

Lidl-Ansturm trotz Coronavirus – Schuld ist diese Aktion

Nach Angaben der 63-Jährigen stürzten sich nahezu alle Kunden auf die neue Camp-David-Kollektion von Dieter Bohlen, die Lidl seit diesem Montag exklusiv verkauft. „Nur solange der Vorrat reicht“, heißt es auf der Lidl-Homepage.

Dieter Bohlens Kollektion kommt bei Lidl-Kunden gut an. Foto: imago images

Das Angebot wollten sich offenbar viele Kunden nicht entgehen lassen. „Alle Köpfe waren über der Ware, ganz nah. Näher ging es nicht mehr. Keiner hatte Mundschutz, es war nicht mal zehn Zentimeter Abstand“, erzählt Monika H.

„Sowas habe ich während der Corona-Krise noch nie erlebt!“

„Sowas habe ich während der Corona-Krise noch nie erlebt!“, sagt die Kundin. Sie fürchtet eine hohe Ansteckungsgefahr und zieht sofort Konsequenzen: „Ich hatte Unbehagen und habe dann Abstand genommen.“

Das Verhalten von Lidl kann die 63-Jährige nicht verstehen. Sie kritisiert, dass kein Sicherheitsdienst die Menschen innerhalb des Discounters den Einlass zu den Produkten kontrollierte. „Die konnten sich ja denken, dass es einen großen Ansturm geben wird.“

Lidl selbst hat bislang auf Nachfrage von DER WESTEN noch keine Stellungnahme zu dem Vorfall abgegeben. (ak,jh)