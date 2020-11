Noch kurz in den Lidl rein und den Einkauf erledigen. So hat es eine Frau im Sauerland gemacht. Doch bei diesem Abstecher zum Discounter erlebte die Frau Unglaubliches.

Nicht nur, dass zwei Frauen versuchten der Kundin das Portemonnaie aus der Handtasche bei Lidl im Sauerland zu stehlen, nein viel unglaublicher war die Ausrede, die die Diebe anschließend nutzen und versuchten sich rauszureden.

Lidl im Sauerland: Frauen klauen Geldbörse bei Kundin - ihre Ausrede ist unglaublich

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am Samstag gegen 9.30 Uhr in der Lidl-Filiale am Tappeweg in Neheim (Sauerland). Dort tätigte zu dieser Zeit eine 53-jährige Frau aus Arnsberg ihre Einkäufe. Ihre Handtasche hatte sie dabei an den Einkaufswagen gehängt.

Als sich zwei Frauen auf Höhe des Einkaufswagens befanden, bemerkte die Kundin relativ schnell, dass ihr Portemonnaie aus der Handtasche entwendet wurde. Das berichtet die Polizei. Die 53-Jährige sprach die beiden Frauen direkt an und stellte sie zur Rede.

Eine der beiden Diebinnen zückte daraufhin die Geldbörse - und lieferte eine unglaubliche Ausrede mit: „Angeblich hatte die Frau das Portemonnaie in einem Regal gefunden“, heißt es im Polizeibericht. Die 50-jährige Diebin wartete in der Lidl-Filiale bis zum Eintreffen der Polizei.

Ihre Komplizin flüchtete dagegen. Sie wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 20 bis 25 Jahre alt,

südosteuropäisches Aussehen,

beiger langer Mantel,

beiges Kopftuch.

Hinweise zu dem Diebstahl bei Lidl in Neheim (Sauerland) nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932/90 200 entgegen.