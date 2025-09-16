Fehlalarm an Gymnasium in Leverkusen – SEK rückte mit Hubschrauber an

Großeinsatz von Polizei und SEK in Leverkusen!

Am Dienstag (16. September) rückte die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften zum Landrat-Lucas-Gymnasium in Leverkusen aus. Auf X sprachen die Behörden von einer „möglichen Gefahrenlage“. Doch kurz darauf gab es Entwarnung.

Polizei-Großeinsatz an Leverkusener Gymnasium

Die Szenen vor der Schule waren beunruhigend. Mehrere Polizeifahrzeuge, ein Hubschrauber über dem Gymnasium – laut der Kölner Polizei war ein Alarm ausgelöst worden. Doch um 15.50 Uhr gaben die Behörden Entwarnung.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ein technischer Defekt hat zu einem Fehlalarm geführt“, erklärte die Polizei auf X und fügte hinzu: „Die Polizei betreut weiterhin Eltern und Schüler an der Schule.“

Mehr Themen:

Zuvor hatten die Behörden den Bereich um das Landrat-Lucas-Gymnasium weiträumig abgesperrt und Anwohner gebeten, den Bereich zu meiden.