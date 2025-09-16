Fehlalarm an Gymnasium in Leverkusen – SEK rückte mit Hubschrauber an

Großeinsatz von Polizei und SEK in Leverkusen!
Am Dienstag (16. September) rückte die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften zum Landrat-Lucas-Gymnasium in Leverkusen aus. Auf X sprachen die Behörden von einer „möglichen Gefahrenlage“. Doch kurz darauf gab es Entwarnung.
Polizei-Großeinsatz an Leverkusener Gymnasium
Die Szenen vor der Schule waren beunruhigend. Mehrere Polizeifahrzeuge, ein Hubschrauber über dem Gymnasium – laut der Kölner Polizei war ein Alarm ausgelöst worden. Doch um 15.50 Uhr gaben die Behörden Entwarnung.
„Ein technischer Defekt hat zu einem Fehlalarm geführt“, erklärte die Polizei auf X und fügte hinzu: „Die Polizei betreut weiterhin Eltern und Schüler an der Schule.“
Mehr Themen:
Zuvor hatten die Behörden den Bereich um das Landrat-Lucas-Gymnasium weiträumig abgesperrt und Anwohner gebeten, den Bereich zu meiden.