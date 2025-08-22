Lehrerin in NRW kommt seit 16 Jahren nicht zur Arbeit – irre, was dann passiert

16 Jahre lang tauchte diese Lehrerin nicht ein einziges Mal vor einer Schulklasse in NRW auf. Der Grund? Sie war durchgehend krankgeschrieben – ohne auch nur ein einziges Mal beim Amtsarzt gewesen zu sein. Als sie schließlich aufgefordert wurde, dies nachzuholen, brachte die Lehrerin den Fall vor Gericht.

Im Jahr 2009 meldete sich die Studienrätin aus Duisburg wegen psychischer Probleme krank. Dennoch kassierte sie weiterhin ihr volles Gehalt. Im Gegensatz zu normalen Angestellten erhalten Beamte auch bei längeren Krankheitszeiten ihr volles Gehalt.

Fehler fiel erst nach 16 Jahren auf

Als ihre Krankschreibung auslief, ließ die Lehrerin diese jedoch einfach verlängern. Eigentlich erhält man nach einer längeren Krankheitszeit, in der Regel nach maximal drei Monaten, eine Aufforderung, einen Amtsarzt aufzusuchen. Die besagte Lehrerin erhielt jedoch nie eine derartige Anordnung – und so kassierte sie ganze 16 Jahre ihr volles Gehalt, ohne nur einen Tag dafür arbeiten zu müssen.

Irgendwann fiel der Fehler dann jedoch endlich auf. Im April 2025 wurde die Lehrerin aufgefordert, endlich einen Amtsarzt aufzusuchen. Doch nach ganzen 16 Jahren sah sie dies schlichtweg nicht mehr ein. Wie „Bild“ berichtet, versuchte sie, sich der medizinischen Begutachtung zu entziehen, und brachte den Fall vor Gericht.

Gericht in NRW wies die Klage zurück

In ihrer Begründung erklärte die Lehrerin gegenüber dem Gericht : „Nach nunmehr 16 Jahren krankheitsbedingter Dienstunfähigkeit“ sei die Anordnung aus ihrer Perspektive „nicht mehr nachvollziehbar“. Auf eine Anfrage der „Bild“ wollte sich die Anwaltskanzlei, die die NRW-Lehrerin gerichtlich vertritt, nicht äußern.

Wie zu erwarten war, wurde ihre Klage vom Verwaltungsgericht Düsseldorf abgewiesen. Das Gericht erklärte, es bestehe ein berechtigtes Interesse daran, dass „Beamte, die dienstfähig sind, ihren Dienst auch tatsächlich versehen und nicht ohne Dienstleistung voll alimentiert werden“.

Jetzt wird ein Amtsarzt überprüfen, ob die Lehrerin tatsächlich arbeitsunfähig ist. Falls dies der Fall ist, wird die besagte Dame nicht weiterhin ihr volles Gehalt erhalten, sondern lediglich eine Pension, die deutlich geringer ausfallen wird.