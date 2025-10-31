Lanxess Arena in Köln informiert: Strenges Verbot während Konzert von Bob Dylan

Am 3. November 2025 steht das nächste musikalische Highlight in NRW an: Bob Dylan kommt nach Köln in die Lanxess Arena. Für das Konzert gibt es wenige Tage zuvor (Stand 29. Oktober) nur noch wenige Karten der 3. Kategorie für mindestens 105 Euro. Gut möglich, dass die Lanxess Arena sogar noch bis zum Konzertbeginn komplett ausverkauft sein wird.

Die Vorfreude ist bei den Fans sicherlich schon groß, doch am Dienstag (28. Oktober) teilt die Lanxess Arena im Namen des Veranstalters nun wichtige Informationen. Während des Konzerts von Bob Dylan gilt ein strenges Verbot.

Lanxess Arena: Handyverbot bei Bob Dylan

Denn während der gesamten Konzertlänge gilt für die Besucher ein Handyverbot auf Wunsch des Veranstalters Dirk Becker Entertainment. „Das bedeutet: die Benutzung von Mobiltelefonen ist untersagt. Handys müssen beim Einlass in abschließbaren Taschen verstaut werden“, so die klare Anordnung auf Facebook.

Mitarbeiter der Firma Yondr würden Fans helfen, das Telefon in einer kleinen, abschließbaren Tasche zu verstauen. Für Notfälle gebe es „deutlich gekennzeichnete Telefonnutzungsbereiche im Eingangsbereich der Halle“. Wenn es sich also nicht vermeiden ließe das Smartphone während des Auftritts zu entsperren und zu betätigen, dann ist das der Ort dafür. Auch hier sei das Personal vor Ort jederzeit ansprechbar, um bei Fragen zu helfen.

Das Handyverbot bedeutet natürlich auch, dass Wurst, Bier und Softgetränke nicht mit dem Smartphone gezahlt werden können. Mit Bargeld werden die Besucher jedoch wahrscheinlich nicht sehr weit kommen, denn in der Lanxess Arena in Köln wird weitestgehend ein „Cashless“-Bezahlsystem verwendet. Daher die dringende Empfehlung: Eine oder mehrere Bankkarten mitbringen.