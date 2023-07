Kreuzfahrt in NRW: Bittere Absage – der Grund ist dramatisch

Es muss nicht immer gleich Karibik oder Mittelmeer sein. Du kannst auch für eine Kreuzfahrt in NRW bleiben. Flusskreuzfahrten auf Rhein und Co. sind sehr beliebt. Doch in den Sommermonaten gibt es immer häufiger Absagen.

So auch jetzt. Eine Kreuzfahrt in NRW musste kurzfristig gestrichen werden. Der Grund: dramatisches Niedrigwasser im Rhein. Die Urlauber schauen nun in die Röhre – und müssen sich mit Ersatz oder Erstattung begnügen.

Kreuzfahrt in NRW: Flusskreuzfahrt kurzfristig abgesagt

Das friedliche Städtchen Kaub kennt kaum ein Mensch, der dort nicht wohnt. Dabei hat es den gesamten Schiffsverkehr auf einem der größten Flüsse Europas in der Hand. Der Rhein, der durch den Ort zwischen Mainz und Koblenz fließt, hat dort seine flachste Stelle. Wird der Pegel dort zu niedrig, ist dort Feierabend.

Nicht für alle Schiffe. Schließlich haben die Gefährte unterschiedlichen Tiefgang und können dementsprechend bei verschiedenen Pegeln fahren oder eben nicht. Doch einer Flusskreuzfahrt machte Kaub jetzt einen Strich durch die Rechnung. Die „Rhein Symphonie“ der „Nicko Cruises“ musste jetzt ganz kurzfristig abgesagt werden.

Die Route der „Rhein Symphonie“:

Köln – Cochem – Bernkastel-Kues – Koblenz – Mannheim – Kehl – Mainz – Köln

Rheinpegel lässt NRW-Kreuzfahrt nicht zu

Am Donnerstag sollten die Passagiere starten, eine Woche lang von Köln über Koblenz bis Kehl und zurück nach Köln schippern und das Leben auf dem Rhein genießen. Doch daraus wird nichts. Wegen Niedrigwasser musste die Reise gestrichen werden.

Der Veranstalter bietet den betroffenen Gästen nun Alternativen an. Wem die nicht gefallen, dem bliebt nur der Storno. Wieder einmal zeigt sich: Der Klimawandel hat Auswirkungen auf alles. Auch auf eine Kreuzfahrt in NRW.