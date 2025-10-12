Kreta-Urlauber landen am Flughafen Düsseldorf – es folgt eine stundenlange Tortur

Nach dem Flug wollen die meisten Touristen nur eines: schnell den Koffer abholen und nach Hause. Doch die Passagiere dieses Flugs mussten nach ihrer Rückkehr aus dem Kreta-Urlaub stundenlang am Flughafen Düsseldorf ausharren. Mehr als zwei Stunden warteten sie – jedoch ohne Erfolg. Sie mussten die Heimreise ohne ihren Koffer antreten.

Am Freitagabend (10. Oktober) startete der Flug DE1617 vom Flughafen Heraklion – und das bereits mit fast einer Stunde Verspätung. An Bord des Condor-Flugs erklärte der Pilot den Grund für die Verzögerung: Bei den Gepäckabfertigern gab es mehrere Krankheitsfälle, weshalb der Flieger bereits am Flughafen Düsseldorf zu spät abgeflogen war.

Flughafen Düsseldorf: Touristen warteten zwei Stunden

Zu diesem Zeitpunkt ahnten die Kreta-Urlauber noch nicht, was nach der Landung auf sie zukommen würde. Die Touristen landeten in der Nacht um 23:20 Uhr und machten sich sofort auf den Weg, um ihr Gepäck abzuholen. Doch Fehlanzeige! Ganze zwei Stunden warteten die Passagiere am Gepäckband – von den Koffern fehlte jede Spur.

+++ US-Amerikaner aus NRW hängt Döner fast zum Hals raus – er fasst einen Entschluss +++

Während dieser ganzen Zeit, lief am Gepäckband immer wieder die Meldung, dass sich die Gepäckausgabe noch etwas verzögern wird, wie die „WAZ“ berichtet. Den Kreta-Urlaubern wurde erklärt, dass es Probleme bei dem Unternehmen gebe, welches die Gepäckabfertigung für Condor übernimmt. Diese wird nämlich nicht direkt vom Flughafen Düsseldorf, sondern von einem externen Anbieter durchgeführt.

+++ Hündin Kira leidet zitternd in NRW-Tierheim – Video hat sofortige Konsequenzen +++

Gepäckabfertigung war „aus technischen Gründen“ nicht möglich

Nach zwei Stunden, um 1:15 Uhr in der Nacht, wurden die Touristen schließlich per Durchsage über den Status ihrer Koffer informiert. In der Mitteilung hieß es, dass eine Abfertigung des Airbus A320 „aus technischen Gründen“ nun nicht mehr möglich sei, wie die „WAZ“ berichtet. Frustriert und wütend mussten die Reisenden die Heimreise ohne ihr Gepäck antreten.

So hatte man sich wohl das Ende der Kreta-Reise nicht vorgestellt! Den Passagieren wurde jedoch zugesichert, dass die Koffer ihnen zugeschickt werden sollen. Das kann jedoch dauern! Einige Betroffene berichteten, dass sie von Condor lediglich die Information erhielten: „Wie lange das mit der Lieferung dauert, können wir nicht sagen, es ist ja immerhin eine komplette Maschine.“

Eine Möglichkeit gibt es jedoch, um deutlich schneller an den Koffer zu kommen. Wie die Urlauber ihre Koffer bereits jetzt vom Flughafen Düsseldorf abholen konnten, erfährt man in diesem Artikel der „WAZ“ >>>.