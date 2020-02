Krefelder Zoo: Schock-Nachricht! Neuer Bericht bringt Erschreckendes ans Licht

Krefeld. Der Schock der Silvesternacht sitzt noch tief bei Mitarbeitern und Besuchern im Krefelder Zoo. Eine Himmelslaterne war auf dem Affenhaus gelandet und hatte das Gebäude in kurzer Zeit vollständig in Brand gesteckt. Von 30 toten Affen war nach den ersten Ermittlungen die Rede.

Am Montag beginnen nun die Abrissarbeiten an dem ausgebrannten Affenhaus. In einem Bericht für den Stadtrat vom 6. Februar kommen jedoch schockierende Tatsachen ans Licht: Bei dem Brand im Krefelder Zoo kamen wohl mehr Tiere ums Leben als ursprünglich angenommen!

Krefelder Zoo: Nicht nur Affen unter den toten Tieren

Das Rathaus-Papier spricht demnach von mehr als 50 getöteten Tieren. Acht Menschenaffen, sowie goldene Löwenäffchen, Silberäffchen, Weißgesichtsakis und Zwergseidenäffchen verloren in der Nacht auf Neujahr ihr Leben. Doch auch Epauletten-Flughunde und mehrere Tropenvögel verstarben in den Flammen.

Das abgebrannte Affenhaus soll abgerissen werden. (Archivbild) Foto: Andreas Drabben/dpa (Archivbild)

Nur zwei Schimpansen hatten das Feuerinferno überlebt. Nach früheren Angaben des Zoos befinden sie sich auf dem Weg der Besserung. DER WESTEN berichtete darüber.

So soll der geplante Abriss ablaufen

Der Bericht erläutert zudem Details über den geplanten Abriss des Affenhauses. Nach der Beseitigung von Brandschutt, Glasresten und verbrannten Pflanzen soll mit dem Rückbau des Daches begonnen werden. Dafür sei „der zeitgleiche Einsatz mehrerer Kräne erforderlich“.

Die aufwendigen Arbeiten, die laut dem Papier „voraussichtlich nur von außen und von oben nach unten“ möglich sind, könnten allerdings eine hohe Lärmbelastung für die anderen Tiere im Krefelder Zoo darstellen. Die benachbarten grauen Riesenkängurus müssen möglicherweise deswegen umgesiedelt werden. (at, mit dpa)