Krefelder Zoo: Ein Jahr nach der Feuer-Katastrophe im Affenhaus – diese Strafen gab es für die Brand-Verursacher

Krefeld. Ein Jahr ist es nun her, als es in der vergangenen Silvesternacht zu einem verheerenden Brand im Affenhaus des Krefelder Zoo kam. Um kurz nach Mitternacht stand das Gebäude vollständig in Flammen, mehr als 50 Affen verbrannten. Von dem Affenhaus blieb bloß noch ein Metallgerüst übrig, das später abgerissen werden musste.

Am 2. Januar kam die Vermutung auf, dass das Affenhaus durch eine in die Luft gelassene Himmelslaterne in Brand geraten war. Dieser Verdacht bestätigte sich schließlich und drei Frauen wurden für die Feuer-Katastrophe verantwortlich gemacht. Welche Strafe bekamen die Brand-Verursacherinnen?

Krefelder Zoo: Ein Jahr nach der Feuer-Katastrophe im Affenhaus – so wurden die Brand-Verursacher bestraft

Während viele Menschen um das schreckliche Schicksal der Affen im Krefelder Zoo trauerten, mussten sich in den vergangenen Monaten drei Frauen vor Gericht wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten.

+++ Hund in Essen: Niemand will Tierheim-Bewohner Bruno – dann geschieht ein kleines Wunder +++

Im Sommer hatten sie Strafbefehle über jeweils 180 Tagessätze bekommen. Eine Angeklagte sollte damit 1800 Euro zahlen, die beiden anderen jeweils 9000 Euro. Daraufhin legten alle Angeklagten Einspruch gegen die Strafbefehle ein, wodurch es zu einem Prozess gekommen wäre, der aber noch nicht terminiert war.

Noch bevor es dann aber tatsächlich zur Verhandlung vor Gericht kommen konnten, hatten zwei der drei Angeklagten ihren Einspruch gegen die Strafbefehle schließlich aber zurückgenommen, die dritte Frau geht nur noch gegen die Höhe der Tagessätze vor. Damit seien alle Strafbefehle rechtskräftig, teilte das Amtsgericht Krefeld mit.

Der Fall ist daher juristisch praktisch abgeschlossen und es wird keine Verhandlung geben. Durch ihr Einlenken bei den Strafbefehlen haben blieb den beschuldigten Frauen einen öffentlicher Prozess erspart.

Krefelder Zoo: Letzte Überreste erinnerten an das Affenhaus. Foto: dpa

Anwalt Oliver Allesch, der eine der Frauen vertritt, sagte gegenüber „Bild.de“: „Die Einsprüche wurden in erster Linie zurückgenommen, weil alle drei keine Hauptverhandlung über sich ergehen und somit in die Öffentlichkeit treten wollten.“ In der Sache selbst sei die Verteidigung der Ansicht, „dass eine Ursächlichkeit der gestarteten Himmelslaternen für dieses Brandereignis keinesfalls abschließend bewiesen ist“.

---------------------------

Mehr News:

Dortmund: Drogendealer (23) soll zwei Mädchen vergewaltigt haben – nach erster Tat wurde er sogar noch laufen gelassen

Bochum: UCI in Trauer – beliebter Mitarbeiter „Ait“ verstorben

Hund in Dortmund: Kinder quälen Welpen – Tierschützer zutiefst schockiert, was sie ihm antun

---------------------------

Laut Ermittlungen war am Affenhaus baurechtlich zumindest alles in Ordnung, wie die Staatsanwaltschaft zu einem früheren Zeitpunkt mitgeteilt hatte. Konkret ging es dabei um Kunststoffscheiben, die nach einem Unwetter vor einigen Jahren eingebaut worden waren. Es stand die Frage im Raum, ob diese Scheiben vielleicht unerlaubterweise verwendet wurden - und das Feuer beschleunigt haben könnten.

Zoo will neues Affenhaus bauen

Der Zoo plant derweil weiter den Neuanfang. Nachdem die Stadt Krefeld dem Zoo im Sommer eine Fläche von 4.000 Quadratmetern schenkte und die Überreste des Affenhauses Ende November vollständig abgerissen wurden, „ist der Weg für Neuplanungen von modernen Menschenaffenanlagen frei“, wie der Krefelder Zoo vor kurzem mitteilte.

---------------------------

Das ist der Krefelder Zoo:

Gründung im Mai 1938

beherbergt etwa 1.000 Tiere

hat circa 320.000 Besucher und verkauft rund 17.650 Jahreskarten pro Jahr

84 Mitarbeiter

---------------------------

Auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern soll künftig ein „Artenschutz-Zentrum Affenpark“ entstehen, in dem unter anderem Gorillas, Schimpansen und Orang-Utans gehalten werden sollen. Der Bau soll ab 2021 schrittweise über die kommenden Jahre erfolgen und schätzungsweise 20 Millionen Euro kosten.

Aufgrund des schweren Verlustes der Tiere und des Affenhauses sowie der nun anfallenden hohen Kosten hofft der Zoo auf Spendengelder. Neben einer Geldspende an das Bankkonto des Krefelder Zoos kann man zum Beispiel auch mit dem Erwerb von Bildern und Zeichnungen spenden. (mit dpa)