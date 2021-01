Krefelder Zoo: Ein Jahr nach der Feuer-Katastrophe im Affenhaus – so geht es den Tieren heute

Krefeld. Ein Jahr ist die Feuer-Katastrophe im Affenhaus des Krefelder Zoo nun her. In jener Silvesternacht ging das Affenhaus plötzlich in Flammen auf, mehr als 50 Affen verbrannten, nur zwei Schimpansen überlebten das schwere Unglück.

Wie geht es den überlebenden Tieren ein Jahr später?

Krefelder Zoo: Wie geht es den überlebenden Affen nach der Feuer-Katastrophe im Affenhaus?

Das schreckliche Unglück sorgte für eine bundesweite Anteilnahme und versetzte viele Menschen in einen tiefen Schock. Die Bilder von dem völlig in Flammen stehenden Affenhaus im Krefelder Zoo gingen durch die Medien.

Die Trauerarbeit in Krefeld ist noch längst nicht abgeschlossen. An Silvester wurden "Herzenssteine" vor dem Eingang des Zoos ausgelegt. Spaziergänger durften sich einen bemalten Stein in Erinnerung an die Tiere mitnehmen.

Herzenssteine in Krefeld Foto: nk

Schnell wurde klar, dass fast alle der rund 50 Affen - darunter acht Menschenaffen - den Flammen zum Opfer gefallen waren. Nach aufwendigen Löscharbeiten entdeckten Zoomitarbeiter und Einsatzkräfte schließlich drei schwer verletzte Affen, die wenig später jedoch starben. Währenddessen konnten immerhin zwei leicht verletzte Schimpansen, Limbo und Bally, aus dem vollständig abgebrannten Affenhaus gerettet werden.

Nach der Feuer-Katastrophe wurden sie im hinteren Bereich des Gorillahauses untergebracht und von den Tierpflegern mit „ganzer Aufmerksamkeit“ betreut, wie der Krefelder Zoo vor Kurzem mitteilte. Denn die beiden Menschenaffen trugen nicht nur körperliche sondern auch seelische Schäden davon.

Krefelder Zoo: Schimpansen-Weibchen Bally nach der Feuer-Katastrophe. Foto: dpa

Ein intensives „medical training“ war nötig, damit Limbo und Bally ihren tief sitzenden Schrecken verarbeiten können. Mittlerweile haben sie sich von der Silvesternacht erholt. Die Schimpansen, welche die nächsten Verwandten des Menschen sind und in Großfamilien leben, müssen nun also zu zweit auskommen. Dabei hatten sie in der früheren Gruppe nur wenig Kontakt zueinander, doch jetzt sind sie „ein harmonisches Paar“.

Zoo Krefeld: Affen stehen vor weiterer Anstrengung

Damit die beiden Affen wieder ein verhältnismäßig normales Leben führen können, sucht das Europäische Erhaltungszuchtprogramm EEP eine neue Schimpansengruppe für die vom Aussterben bedrohten Tiere. Eventuell wird auch eine neue Schimpansengruppe aufgebaut.

Das ist der Krefelder Zoo:

Gründung im Mai 1938

Circa 1.000 Tiere

Circa 320.000 Besucher und circa 17.650 Jahreskarten pro Jahr

84 Mitarbeiter

Dabei ist allerdings wichtig, dass die Schimpansen vom Alter und Charakter her zusammenpassen. Die Eingewöhnung in eine neue Gruppe stellt daher einen sehr langwierigen Prozess dar, welcher dadurch erschwert wird, dass viele Zoos ihre Schimpansenhaltungen aufgegeben haben und es viele Einzeltiere gibt.

Da Limbo und Bally dem EEP gehören, trifft dieser die Entscheidung über den Verbleib der Tiere. Der Krefelder Zoo hat da nur Mitspracherecht für den Umzug. Sobald also eine Entscheidung getroffen ist, wird der Zoo den Transport der Affen vorbereiten. Dann werden vermutlich auch vertraute Pfleger mitreisen und die Eingewöhnung von Limbo und Bally im neuen Zoo unterstützen. Genauso ist es auch möglich, dass Pfleger aus dem neuen Zoo zunächst im Krefelder Zoo mitarbeiten werden, um die Tiere kennenzulernen.

Im Jahr 2021 werden die Anstrengungen für Limbo und Bally also noch weitergehen ...