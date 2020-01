Krefelder Zoo wieder offen: Tränen-Schock – Tierpfleger brechen zusammen

Die Trauer kennt keine Grenzen nach dem verheerendem Brand in der Silvesternacht im Zoo Krefeld.

Krefeld. Zwei Tage nach dem verheerenden Brand im Affenhaus hat der Krefelder Zoo wieder geöffnet. Vor dem Gelände und an der Absperrung zu dem ausgebrannten Gebäude hätten trauernde Besucher wieder Blumen niedergelegt, berichtete eine Sprecherin.

Bei dem Feuer im Krefelder Zoo starben in der Nacht zu Neujahr mehr als 30 Tiere, darunter mehrere seit langem dort lebende Gorillas und Orang-Utans sowie ein Schimpanse. Diese Menschenaffen sind in der freien Natur vom Aussterben bedroht.

Für die anhaltenden Beileidsbekundungen will der Krefelder Zoo ein Kondolenzbuch auslegen und eine provisorische Gedenkstätte einrichten. Seit dem Unglück bringen Menschen Blumen, brennende Kerzen und Briefe. Viele kannten die in den Flammen gestorbenen Affen seit Jahren.

„Für mich war dieses Affenhaus wie Magie“, erzählte eine Frau. Man habe verfolgen können, wie der Nachwuchs kam und sich eine Familie entwickelte. „Das war für mich ganz großes Kino.“

Notfallseelsorger betreuen Zoo-Mitarbeiter

Die durch den Brand und den Verlust der Menschenaffen extrem belasteten Zoo-Mitarbeiter werden seit dem Unglück von Notfallseelsorgern betreut. „Unsere Mitarbeiter sind gut 48 Stunden nach den Geschehnissen psychisch extrem angekratzt“, sagt Zoo-Sprecherin Petra Schwinn gegenüber der Bild.

„Wir haben die ersten Zusammenbrüche. Wir werden betreut.“ Schon als die Angestellten von dem Unglück gehört hatten, seien sie in Tränen ausgebrochen.

Pressesprecherin des Zoos Petra Schwinn (links) spricht vor Journalisten. Foto: Roland Weihrauch/dpa

„Unser Mitgefühl ist auch bei den drei Frauen“

Das Feuer entstand laut Polizei durch eine Himmelslaterne. Demnach sollen drei Frauen das schwebende Licht entzündet und damit ungewollt den Brand mit einem Millionenschaden ausgelöst haben. Sie hatten sich selbst bei der Polizei gemeldet. „Unser Mitgefühl ist auch bei den drei Frauen“, betonte Zoosprecherin Petra Schwinn am Freitag.

Der „unglaublich tragische Unglücksfall“ werde alle, auch die Frauen, ein Leben lang begleiten.

Ein Affe aus Kunststoff steht zwischen Trauerkerzen vor dem Eingang des Krefelder Zoos. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Polizei testet, ob eine Himmelslaterne wirklich der Auslöser war

Die Ermittlungsarbeit der Brandexperten am Unglücksort war am Freitag noch nicht abgeschlossen. In den nächsten Tagen werde erprobt, ob diese Art der Himmelslaternen zum Brand der Dachabdeckung geführt haben könnte, sagte eine Polizeisprecherin.

Dabei werde getestet, ob die entstehende Wärme ausreiche, um das Dach zu entzünden.

Das Affenhaus im Krefelder Zoo brannte komplett aus. Foto: Andreas Drabben/dpa

Überlebende Schimpansen können nicht im Zoo bleiben

Der Zoo und der Verein der Zoofreunde richteten je ein Spendenkonto für die Zukunft der Menschenaffenhaltung in dem Tierpark ein. Zwei Tage nach dem Brand sei es aber zu früh, um zu sagen, wie diese aussehen könnte, sagte die Sprecherin.

Fest stehe jedoch, dass die beiden Schimpansen, die das Feuer leicht verletzt überlebten, langfristig nicht in Krefeld bleiben können. Ihr Gesundheitszustand sei stabil, doch seien sie möglicherweise traumatisiert.

Medienvertreter würden in den kommenden Tagen nicht eingelassen, sagte die Sprecherin. Menschen, die im Zoo weinen, sollten nicht gefilmt werden. Die Anteilnahme der Besucher sei weiterhin „sehr, sehr groß“. (dpa/mb)