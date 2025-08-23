Tragisches Unglück in Krefeld! Auto rast auf Friedhofsparkplatz ++ 2 Tote

In Krefeld hat sich ein schreckliches Unglück auf einem Friedhofsparkplatz ereignet! Wie die Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigt, fuhr ein Auto am Samstagmittag (23. August) in eine Menschenmenge. Zwei Personen starben noch am Unfallort!

Wie die Polizei Krefeld weiter verrät, handelt es sich bei den verstorbenen um ein 72-jähriges Geschwisterpaar, ein Mann und eine Frau. Weiter erklärt der Sprecher, dass der Unfallfahrer 77 Jahre alt war und es sich dabei um einen tragischen Unfall gehandelt habe.

Opfer noch am Unfallort verstorben

Wie genau sich der Unfall abgespielt hat, ist bisher unbekannt. Bekannt ist nur, dass alles auf dem Parkplatz geschehen ist. Einige Zeugen haben das ganze Unglück mit angesehen. Diese sowie der Fahrer werden aktuell von Unfallseelsorgern betreut.

Die Feuerwehr hat die beiden Personen, die am Unfallort noch verstorben sind, im Rahmen einer technischen Rettung unter dem Auto bergen müssen. Weitere Verletzte gab es nicht. Der Parkplatz musste komplett abgesperrt werden. Wie es zu dem Unglück kam, muss nun noch geklärt werden.

Sobald mehr bekannt ist, berichten wir an dieser Stelle weiter.