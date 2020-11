In Krefeld (NRW) wurde eine Frau niedergestochen. (Symbolbild)

Krefeld: Bluttat in NRW! Frau in Rathaus-Tiefgarage niedergestochen

Krefeld. Mitten in Krefeld (NRW) ist am Montag eine Frau niedergestochen worden.

Die 27-Jährige aus Krefeld in NRW ist laut Polizei in der Tiefgarage des Rathauses angegriffen worden.

Krefeld: Frau in NRW verprügelt und niedergestochen

Auf die Frau soll zunächst eingeschlagen worden sein, anschließen hat der Angreifer auf sie eingestochen.

------------------------------------

• Mehr Themen:

„Aktenzeichen XY“ (ZDF): Mädchen (10) aus NRW ermordet – nach über 30 Jahren wird der Fall neu aufgerollt

Herne: Gefährliche Messerstecherei! Mann (33) in Lebensgefahr ++ Mordkommission sucht flüchtigen Täter

A3: Betonplatte stürzt auf Fahrbahn, Frau stirbt – Wie konnte es zu dem Unglück kommen?

Köln: Mann greift Opfer in Flüchtlingsunterkunft mit Brett an – Lebensgefahr!

-------------------------------------

Ein 37 Jahre alter Verdächtiger wurde festgenommen, teilte die Polizei am Montag mit. Bei ihm handele es sich um den Ehemann der Frau.

>>> Corona in NRW: Psychologe spricht über furchtbaren Fall im Lockdown – „Raubt einem den Atem“

Frau wurde schwer verletzt, aber nicht lebensgefährlich

Das schwer verletzte Opfer wird im Krankenhaus behandelt, sei aber nicht in Lebensgefahr.

----------------

Häusliche Gewalt in NRW:

Statistiken zufolge sind über 80 Prozent der Opfer Frauen

18,7 Prozent der Betroffenen im Jahr 2018 waren Männer

in 80 Prozent der Fälle erleben Männer psychische Gewalt

die Statistiken sind nur bedingt vollständig - es gibt eine äußerst hohe Dunkelziffer

(Quelle: Gleichstellungsministerium NRW)

----------------

Die Kinder des Paares, die zur Tatzeit am Montag in der Schule waren, seien in Obhut genommen worden.

Die Ermittlungen dauern an. (fb)