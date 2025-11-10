Feuer-Drama bei Tedi in Krefelder Innenstadt – Frau (60) in Lebensgefahr!

Schlimmer Vorfall in Krefeld: Bei einem Großbrand in einem beliebten Geschäft der Einkaufsmeile ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die 60-Jährige war nach dem schrecklichen Ereignis bewusstlos und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt hielten sich rund 40 Menschen im Geschäft auf, als das Feuer ausbrach.

Für die anderen Kunden und Angestellten im Laden ging der dramatische Einsatz glimpflicher aus. Der Rettungsdienst versorgte insgesamt sechs Personen nach einer Sichtung. Laut den bisherigen Ermittlungen der Polizei gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Die genaue Ursache des verheerenden Feuers ist noch unklar.

Rieseneinsatz der Feuerwehr in Krefeld

Kurz vor dem Einsatz löste die Brandmeldeanlage im Geschäft aus, gleichzeitig gingen Notrufe bei den Rettungsdiensten ein. Die Feuerwehr rückte schnell mit einem großen Aufgebot zum Brandort an, doch beim Eintreffen stand das Geschäft bereits in Vollbrand, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr Krefeld.

Meterhoher Rauch quoll aus dem stark besuchten Laden. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig: Rund zweieinhalb Stunden brauchten die Einsatzkräfte, bevor die letzten Flammen gelöscht waren. Das Feuer hatte das gesamte Erdgeschoss des Geschäfts zerstört. Das Gebäude in Krefeld ist vorerst unbenutzbar.

Schock in Krefelds Einkaufsmeile

Die betroffenen Kunden und Mitarbeiter werden psychologisch betreut, um den Schock zu verarbeiten.

Die Feuerwehr äußerte sich schockiert über das Ausmaß des Brandes. „Das Erdgeschoss ist komplett zerstört“, sagte der Sprecher der Einsatzkräfte. Warum die Flammen ausbrachen, bleibt weiterhin ein Rätsel. Auch die Behörden in Krefeld arbeiten mit Hochdruck daran, den Grund für das Unglück zu finden. (mit dpa)