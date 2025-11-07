Karneval in NRW: Von wegen Pirat, Hexe & Co. – diese Kostüme sind der absolute Hype!

Am 11. November um 11:11 Uhr heißt es in NRW wieder: Helau, Alaaf und Konfetti-Ahoi! Denn dann startet offiziell die Karnevalssaison. Und natürlich gehört dazu das wichtigste Accessoire der fünften Jahreszeit: das Kostüm! Schließlich ist Karneval – neben Halloween – die beste Gelegenheit, mal so richtig tief in die Verkleidungskiste zu greifen und für einen Tag jemand ganz anderes zu sein.

Aber Achtung, ihr Jecken: Als Hexe, Cowboy oder Pirat seid ihr mittlerweile längst out, wer in dieser Session wirklich für Aufsehen sorgen will, sollte DAS anziehen.

Karneval in NRW: DIESE Kostüme liegen absolut im Trend

Während Cowboyhüte und Mumienbinden längst out sind, feiern andere Klassiker (mal wieder) ihr großes Comeback, denn die 80er-Jahre-Joggingsanzüge sind heiß begehrt. Kein Wunder, immerhin sind sie quietschbunt und glänzen. Ebenso beliebt sind Fußballtrikots der NRW-Klubs – egal ob Schalke, Dortmund, Köln oder Gladbach. Und auch die Boxerrobe oder das Tennis-Outfit liegen voll im Trend. Das Beste an diesen Kostümen ist, dass sie vor allem bequem sind.

Einmal ins Fußball-Dress geschlüpft, etwas Farbe ins Gesicht, Ball oder Schläger in die Hand – und schon steht das perfekte Outfit für die fünfte Jahreszeit. Und all das ganz ohne Bastelstress. Natürlich darf es in dieser Karnevalssession auch ein bisschen abgespacter zugehen. Futuristische Outfits, wie die von Astronauten, Aliens & Co. bleiben nämlich im Trend. Gleichzeitig halten sich ein paar Klassiker wacker. Einhörner, Feen und Meerjungfrauen gehören inzwischen längst zu den Dauerbrennern unter den Karnevalskostümen.

Süßigkeiten, Filme & Helden: Das solltest du 2025 tragen

Ebenso sind Marken-Kostüme auch in dieser Saison absolut angesagt. Ob Haribo-Goldbären, Ahoj-Brause oder Schokoriegel – alles, was bunt, verspielt und ein bisschen nostalgisch ist, kommt bei den Jecken in NRW bestens an. Ganz vorn mit dabei ist aktuell das Aperol-Spritz-Kostüm. Ein orangefarbener Tüllrock, eine übergroße Orangenscheibe und ein farblich passender Pullover – mehr braucht es nicht, um ein Hingucker zu sein. Und auch Film- und Musical-Fans kommen auf ihre Kosten, denn nicht nur Kostüme rund um „Wicked“ sind in, sondern auch „Deadpool“ und „Das Kanu des Manitu“. Was man dafür braucht? Das kommt auf den Blockbuster an.

Für Elphaba, die grüne Hexe aus dem Musicalfilm, reicht ein schwarzes Outfit oder Kleid, ein spitzer Hut und vor allem viel grüne Schminke im Gesicht. Glinda, die „gute“ Hexe, braucht hingegen ein rosa Tüllkleid, einen Zauberstab und eine glitzernde Krone. Bei den Blockbuster-Helden rund um Deadpool bis Captain America muss man schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Für den Look braucht man im Grunde nur ein paar Basics: ein eng anliegendes Shirt oder einen Ganzkörperanzug in den typischen Farben, die passende Maske oder einen Helm und die wichtigsten Accessoires, wie Deadpools Spielzeugsäbel oder Captain Americas Schild.

Cowboy & Indianer: Dieser Film-Klassiker ist ein absoluter Trend

Bequeme Schuhe, Handschuhe und für die Extra-Portion Karnevals-Flair ein Cape oder Umhang runden das Outfit ab. Wichtig dabei ist, dass Waffenattrappen unebedingt als Spielzeug erkennbar sein müssen. Wer hingegen an Karneval als Indianer oder Cowboy aus „Der Schuh des Manitu“ verkleiden sein will, braucht vor allem bequeme und passende Schuhe. Für den Cowboy Ranger eignen sich braune Stiefel oder Boots. Willst du dich jedoch als Indianer Abahachi verkleiden, läufst du am besten in ledigen oder braunen Mokassins oder flachen Boots durch NRW. Zusammen mit Hut, Kopfschmuck oder Fransen-Outfit sind die Schuhe das Tüpfelchen auf dem Karnevals-Look.

Bei Bösewicht Santa Maria (erster Teil) ist es hingegen schon einfacher: Es reicht ein schwarzer Anzug und ein schwarzer Cowboyhut – und schon ist dein Kostüm für Karneval fertig. Geht ihr als dreier Gruppe? Perfekt! Dann kann jemand noch Uschi darstellen. Für sie braucht man ein rotes Kleid, Schmuck und das Haar sollte man in Locken tragen. Und wer will, kann mit einem temporären Rücken-Tattoo das berühmte Film-Detail nachstellen.

Egal, ob du dich in Köln ins Getümmel stürzt oder in Düsseldorf, Bonn oder Essen mitschwingst – Hauptsache, du bringst gute Laune und Humor mit. Und ob Trend hin oder her: Karneval ist kein Kostümwettbewerb – Hauptsache du hast Spaß.