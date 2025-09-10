Kommunalwahl in Recklinghausen im Newsblog – Machtwechsel nach Christoph Tesches Abgang?

Am 14. September stimmen die Wahlberechtigten bei der Kommunalwahl in NRW über die Zusammensetzung ihrer Stadt- und Gemeinderäte sowie die künftigen (Ober-)Bürgermeister ab. In Recklinghausen ist ein politischer Machtwechsel nicht auszuschließen.

Mit Peter Borggraefe schied bereits 1999 der letzte SPD-Bürgermeister aus dem Amt, mit ihm endete die 47-jährige SPD-Dominanz auf dem Chefsessel im Rathaus. 15 Jahre später, bei der Kommunalwahl 2020 in Recklinghausen, verloren die Sozialdemokraten dann auch ihr Position als stärkste Kraft im Rat. Jetzt werden die Karten neu gemischt. Der beliebte CDU-Bürgermeister Christoph Tesche tritt nach 11 Jahren ab. Damit steht schon vor der Kommunalwahl in NRW fest, dass Recklinghausen ein neues Stadtoberhaupt bekommt.

Kommunalwahl in Recklinghausen: Wer folgt auf Christoph Tesche?

26 Jahre lang wurde Recklinghausen von CDU-Bürgermeistern geführt. Von 1999 bis 2014 von Wolfgang Pantförder, seither von Christoph Tesche. Als bürgernaher Verwaltungsprofi mit 40 Berufsjahren ist Tesche in Recklinghausen sehr beliebt. Seine Wiederwahl wäre recht sicher gewesen – doch dann kam der Paukenschlag. Tesche verkündete, dass er nicht mehr antritt. Es sei an der Zeit, sich neu zu orientieren und mit 63 Jahren die Sieben-Tage-Woche gegen mehr Zeit mit der Familie zu tauschen.

Mittwoch, 10. September

14 Uhr: Durch den Tesche-Abgang werden die Karten bei der Kommunalwahl in Recklinghausen neu gemischt – und die SPD wittert Morgenluft. Sie schickt Axel Tschersich ins Rennen. Er war bis 2023 Chef der Wirtschaftsförderung in Recklinghausen, wechselte dann als Erster Beigeordneter zur Stadt Lünen, will jetzt zurückkommen. Sein prominentester Unterstützer: „Gladiator“-Star Ralf Moeller, der eigentlich an der Seite der CDU steht (>>> hier alle Einzelheiten). Die Christdemokraten hingegen schicken Anja-Christina Rex ins Rennen. Die Sozialwissenschaftlerin wäre die erste Frau an der Spitze der Stadt.

Ergebnis der Kommunalwahlen 2020:

Bei der vergangenen Wahl für das Bürgermeister-Amt in Recklinghausen konnte sich Christoph Tesche (CDU) mit 60,76 Prozent klar durchsetzen. Auf Platz 2 folgte damals Andreas Becker (SPD) mit lediglich 16,67 Prozent.

Das Endergebnis bei der Ratswahl 2020 in Recklinghausen:

CDU: 37,01 Prozent (2014: 36,4 Prozent)

SPD: 25,15 Prozent (2014: 38 Prozent)

Bündnis 90/Die Grünen: 17,86 Prozent (2014: 9,6 Prozent)

AfD: 6,59 Prozent (2014: nicht dabei)

Die Linke: 4,30 Prozent (2014: 6 Prozent)

FDP: 3,59 Prozent (2014: 3,2 Prozent)

UBP: 3,40 Prozent (2014: 6,8 Prozent)

Die PARTEI: 1,41 Prozent (2014: nicht dabei)

Hier alle Bürgermeister-Kandidaten für die Kommunalwahl 2025 in Recklinghausen im Überblick: