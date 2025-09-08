Bürgermeister-Revolution bei Kommunalwahl in Recklinghausen? Sogar „Gladiator“-Star Ralf Moeller mischt mit

Bei der Kommunalwahl in Recklinghausen werden die Karten neu gemischt. Für den beliebten Bürgermeister Christoph Tesche (CDU) wäre die Wiederwahl am 14. September wahrscheinlich ein Durchmarsch gewesen. Doch dann der Paukenschlag! Der Amtsinhaber verkündete, er werde nach elf Jahren nicht erneut antreten. Ist das die ersehnte Chance für die SPD, die 47 Jahre im Rathaus regiert hatte, bevor 1999 die CDU übernahm?

Es wäre eine kleine Revolution für die 115.000-Einwohner-Stadt, in der die SPD im Jahr 2020 auch noch ihre jahrzehntelange Ratsmehrheit verlor. Mehr noch: Die meisten ehemaligen Bergbau-Städte im nördlichen Ruhrgebiet waren einst „rot“, mehrere fielen nach und nach an unabhängige oder CDU-Bürgermeister. Die SPD hat vielerorts einen schweren Stand, könnte als Nächstes in Marl das Rathaus an die CDU verlieren. Kommt jetzt ausgerechnet in der Kreisstadt Recklinghausen die Rolle rückwärts? Zumindest einer der prominentesten Bürger, Schauspieler Ralf Moeller, hat schon eine spektakuläre Wende hingelegt.

Ralf Moeller spricht Klartext zur Kommunalwahl in Recklinghausen

„Gladiator“-Star Ralf Moeller, aktuell mit seinem Freund Arnold Schwarzenegger in einem Lidl-Werbespot für Gartengeräte zu sehen, stand vor wenigen Monaten noch auf Seiten der CDU. Vor der Bundestagswahl warb er offen für Friedrich Merz. Jetzt mischt er plötzlich bei der Kommunalwahl in Recklinghausen mit – und tauchte kürzlich unerwartet in einem Instagram-Post des SPD-Kandidaten Axel Tschersich auf.

+++ Kommunalwahl 2025 in NRW: Wann, wo, wie? Alles Wichtige zur Wahl +++

„Wie bitte!? Ralf Moeller will Bürgermeister von Recklinghausen werden?“ Mit dieser provokanten Frage beginnt der Beitrag, in dem der gebürtige Recklinghäuser, frühere Bodybuilder (Mr. Universum) und Schwimmmeister vor dem Rathaus auf Axel Tschersich (Jahrgang 1966) trifft. Der arbeitete dort 35 Jahre lang, zuletzt als Chef der Wirtschaftsförderung, ging dann 2023 als Erster Beigeordneter zur Stadt Lünen – und will jetzt zurückkommen. „Ich unterstütze dich“, sagt Moeller dazu und meint zu wissen: „Hier ist der Bürgermeister von Recklinghausen.“

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

CDU-Kandidatin setzt auf Lebenserfahrung statt Promi-Bonus

Warum der „Gladiator“-Star bei der Kommunalwahl in Recklinghausen nicht die CDU-Kandidatin unterstützt? Gegenüber der „Bild“ erklärte der 66-Jährige dazu: „Bei einer Bürgermeisterwahl kommt es für mich nicht so sehr auf die Partei an, sondern viel mehr auf die Person. Und Axel ist der richtige Mann für die Stadt!“ Außerdem regiere Merz ja jetzt auch zusammen mit der SPD, da gebe es ja schon „eine gewisse Nähe“.

Mehr News:

Unterdessen setzt Anja-Christina Rex, die die erste Frau an der Stadtspitze wäre, nicht auf den Promi-Bonus. Stattdessen will die Sozialwissenschaftlerin mit ihrer persönlichen Lebenserfahrung punkten: Sie sei tief verwurzelt in Recklinghausen, engagiere sich nicht nur als CDU-Ratsfrau, sondern auch in Schule, Kita, Kirche und Vereinen. „Als geschiedene Mutter kenne ich die Herausforderungen des Alltags aus eigener Erfahrung“, berichtet die 49-Jährige. Nun wolle sie die seit 26 Jahren andauernde Erfolgsserie der CDU-Bürgermeister fortsetzen.

Hier alle Bürgermeister-Kandidaten für die Kommunalwahl 2025 in Recklinghausen im Überblick: