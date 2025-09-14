Kommunalwahl in NRW: Oberbürgermeister-Kandidat lässt sich bereits als Sieger feiern

Seit 8 Uhr stehen in den Gemeinden und Städten von NRW die Wahllokale geöffnet. Bürger können ihre Stimmen für ihre Kandidaten abgeben. Bis 18 Uhr haben alle Wahlberechtigten Zeit, danach wird ausgewertet. Doch ein Kandidat feiert sich vor Auszählung der Stimmung und dem offiziellen Ergebnis bereits als Oberbürgermeister.

Zu den wohl prominentesten und schillerndsten Kandidaten der Kommunalwahl in NRW 2025 zählt Dr. Mark Benecke. Der international renommierte Forensiker, der vielen als Rechtsmediziner in der TV-Sendung „Niedrig und Kuhnt“ und aus zahlreichen anderen Fernseh- und Radioformaten bekannt ist, kandidiert für die Satirepartei „Die PARTEI“ für das Amt des Kölner Oberbürgermeisters. Nun hielt er bereits eine kleine Siegesfeier in der Domstadt.

OB-Kandidat lässt sich als Sieger feiern

Noch bevor die Wahllokale überhaupt geöffnet hatten, feierte Dr. Mark Benecke in Köln bereits eine große Sieges-Party. Auf Social Media postete der 55-Jährige ein Video, das ihn und seine Partei-Anhänger in der Domstadt am feiern zeigen. Zusammen trinken sie in einer Bar oder Kneipe auf den angeblichen Kommunalwahlsieg – natürlich passend zur Partei mit der gehörigen Portion Ironie zu betrachten.

Und bei so einer Siegesfeier darf natürlich auch eine Dankesrede und anschließende Versprechungen nicht fehlen. „Danke, dass ihr mich gewählt habt. Und danke an die unfassbar fleißigen Helfer:innen von nah und fern. Jetzt geht es an die gemeinsame Arbeit für Köln. Erster Schritt: Rückbau der Oper in den Grundzustand“, heißt es in der Überschrift seines Instagram-Beitrags.

Benecke in Trump-Manier

Dabei trägt Benecke eine rote Cap, wie man es von Donald Trump in Amerika bei seiner Wahl gewohnt ist. Nur dass hier nicht „Make America great again“, sondern „Make Porz Porz again“ drauf steht. In einem Interview mit „T-Online“, nannte der Kriminologe drei Ziele, die er nach seiner Wahl zum Oberbürgermeister erreichen will: „Erstens: Rodenkirchener Brücke als reiner Radweg. Zweitens: Porz ausgemeinden: Make Porz Porz again! Drittens: Freie Sicht auf den Kölner Dom — von weltweit.“

