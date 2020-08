SPD-Kandidat Matthias Großgarten will Bürgermeister von Niederkassel werden.

Kommunalwahl in NRW: Lebensgefahr! Was ein SPD-Politiker HIER macht, ist streng verboten

Als Kandidat sollte man im Wahlkampf natürlich vollen Einsatz zeigen. Doch ein Bürgermeisterkandidat aus der Stadt Niederkassel (Rhein-Sieg-Kreis) hat es jetzt vor der NRW-Kommunalwahl übertrieben.

Es handelt sich um den SPD-Kandidaten Matthias Großgarten. Nun ist der bekannte Wahl-Blogger Martin Fuchs auf ihn aufmerksam geworden. Er teilte über seine Twitter-Seite eine Wahlanzeige des Sozialdemokraten, die in einer Zeitung erschien. Das Foto der Anzeige vor der Kommunalwahl in NRW sorgt jetzt für Stirnrunzeln.

Kommunalwahl in NRW: SPD-Kandidat bringt sich in Gefahr - „Ich bin erschüttert über sowas“

Zu sehen ist der 30-jährige Lokalpolitiker. Matthias Großgarten sitzt in lockerer Pose auf Schienen. Damit will er für das Projekt einer Stadtbahn werben. Man sieht jedoch deutlich: Das Gleis, auf dem der Bürgermeisterkandidat sitzt, ist noch in Betrieb. Hier brettern weiterhin Züge drüber.

Genau dieser Umstand führt nun zu Empörung im Netz. „Ich bin in der Tat erschüttert über sowas. Wie weit muss Wahlkampf wirklich gehen? Das nächste Mal ist dann ein einfahrender Zug hinter dem Fotomodel, oder wie?“, schreibt sich eine Twitter-Nutzerin in Rage. Ein anderer denkt an die Kinder: „Solche Vorbilder sind es, die Kinder und Jugendliche dazu bewegen, ebenfalls im Gleisbereich zu spielen.“

Wahlanzeigen vom Hell: Komm schnell runter da, Matthias! Schnell!🚉🚆



— Martin Fuchs (@wahl_beobachter) July 28, 2020

Gleis-Foto vor NRW-Kommunalwahl 2020: Deutsche Bahn warnt - und droht mit Geldbußen

Tatsächlich gibt es seit einigen Jahren den gefährlichen Trend, dass sich Heranwachsende auf Bahngleisen fotografieren. Die Deutsche Bahn versucht gegen diesen Selfie-Trend vorzugehen. Auf der Internetseite des Unternehmens heißt es: „Die oft romantisch motivierten Fotos sind für viele Jugendliche ein Hobby. Dass sie sich damit in ernste Gefahr begeben, ist ihnen oft gar nicht bewusst.“

Kommunalwahl in NRW 2020

Mit Spannung werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen am 13. September 2020 erwartet.

Auch in Niederkassel wird neu gewählt. Bisher dominiert die CDU den Stadtrat der Kleinstadt.

Die Christdemokraten in Niederkassel kamen bei der Kommunalwahl 2014 auf 54,7 Prozent. Die SPD erreichte lediglich 25,5 Prozent.

Gleis-Selfies können sogar ein juristisches Nachspiel haben. Das unerlaubte Betreten von Bahn- und Gleisanlagen ist verboten und kann eine Geldbuße von bis zu 5.000 Euro nach sich ziehen. Mehr noch: „Bei einer konkreten Gefährdung des Eisenbahnbetriebs kann ein solcher Eingriff auch als Straftat mit einer Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren geahndet werden. Auch Schadensersatzforderungen der Bahn oder Regressforderungen von Reisenden können erhoben werden“, heißt es in einem Infopapier der DB.

NRW-Kommunalwahl 2020: SPD reagiert - „Wir wurden eines Besseren belehrt“

Und was sagt die SPD in Niederkassel zu der Kritik? Auf Anfrage von DER WESTEN räumen die Sozialdemokraten den Fehler ein. Der Pressesprecher des Ortsvereins, Friedrich Reusch, erklärt: „Weder anlässlich des Fototermins noch bei der Veröffentlichung war uns ein Verstoß gegen irgendwelche Vorschriften oder Gesetze bewusst. Wir wurden eines Besseren belehrt und werden von einer weiteren Verbreitung des Motivs absehen.“

