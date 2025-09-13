Kurz vor Kommunalwahl in NRW: Umfrage zeigt es eindeutig

Am Sonntag (14. September) ist es so weit: Die Kommunalwahl in NRW findet statt. Rund 11, 7 Millionen Bürger können über die Zusammensetzung der Vertretungen in Gemeinden, Städten und Kreisen bestimmen. Im bevölkerungsreichsten Bundesland wird die Abstimmung als Bewährungsprobe nach der Bundestagswahl Anfang des Jahres betrachtet. Doch wie ist die Stimmung kurz vor der Wahl?

Die letzten Umfragen zur Kommunalwahl in NRW 2025 zeigen ein eindeutiges Bild. Welche Partei vorne liegt, erfährst du hier.

Letzte Umfragen vor Kommunalwahl in NRW

Eine Umfrage des Forschungsinstituts Forsa zeigte im Juli einen der letzten Stimmungstests in NRW. Dabei stand die CDU mit rund 32 Prozent (-2,3 Prozent im Vergleich zum landesweiten Wahlergebnis von 2020) an erster Stelle. Dahinter lag die SPD mit 22 Prozent (ebenfalls -2,3 Prozent). Das wäre zwar ein deutlich höheres Ergebnis als bei der Bundestagswahl 2025 (16,4 Prozent), die Zahlen sind aber für nordrhein-westfälische Verhältnisse eher enttäuschend. 2020 bekam die SPD immerhin noch 24,3 Prozent.

Deutlich geringer könnte das Ergebnis der Kommunalwahl 2025 für die Grünen ausfallen. Laut der Umfrage liegen sie bei 14 Prozent und fallen ganze 6 Prozentpunkte unter die 20 Prozent, die sie bei der letzten Kommunalwahl 2020 in NRW erzielen konnten. Die FDP kam bei der Umfrage nur auf 3 Prozent der Stimmen.

Zwei Parteien könnten Stimmen dazugewinnen

In der Umfrage konnten nur zwei Parteien im Vergleich zur letzten Kommunalwahl zulegen: die AfD und Die Linke. Die AfD schneidet in der Erhebung mit 14 Prozent (+8,9 Prozent) besser ab als vor fünf Jahren ab. Die Linke könnte 2,2 Prozent dazugewinnen und bei der Kommunalwahl 2025 auf ein Ergebnis von 6 Prozent kommen. Das BSW zielt mit 2 Prozent erheblich schwächere Werte.

Die Ergebnisse der letzten Umfragen vor der Kommunalwahl in NRW 2025 sprechen eine eindeutige Sprache. Während die Parteien der demokratischen Mitte laut der Umfrage Federn lassen, könnten die Parteien im linken und rechten Spektrum zulegen. Du hast noch nicht alle Infos zusammen? Alles, was du zur Kommunalwahl in NRW 2025 wissen musst, findest du in diesem Artikel.