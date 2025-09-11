Letzte Umfrage vor Kommunalwahl in NRW – das Ergebnis ist eindeutig

Letzter Stimmungstest vor der Kommunalwahl in NRW. Am Sonntag (14. September) gehen die Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands zur Urne, um darüber zu entscheiden, wer ihre Anliegen in Städten und Gemeinden zu vertreten.

Kurz vor der Kommunalwahl hat das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap im Auftrag des WDR eine repräsentative Studie in NRW durchgeführt. Der Stimmungstest zeigt eindeutig, wie gespalten die Wählerschaft mittlerweile ist. Außerdem zeigt sich ein klarer Zusammenhang zwischen allgemeiner Zufriedenheit und Wahlentscheidung.

Letzte Umfrage vor der Kommunalwahl in NRW

Zunächst die gute Nachricht: Das Interesse an der Kommunalwahl in NRW scheint in diesem Jahr vergleichsweise hoch zu sein. So gaben zwei Drittel der Wahlberechtigten an, sich stark bis sehr stark für die Kommunalwahl in NRW zu interessieren. Dementsprechend groß ist die Hoffnung, dass die traurige Wahlbeteiligung aus dem Jahr 2020 (51,9 Prozent) dieses Mal deutlich höher liegen könnte. Vor fünf Jahren war die Wahlbeteiligung im Ruhrgebiet besonders niedrig – in Duisburg gingen etwa nur 39, 1 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne.

Zudem zeichnet sich ein weiterer Trend ab. So lässt sich anhand der Umfrage ein Zusammenhang zwischen Parteientscheidung und Zufriedenheit mit den eigenen Lebensbedingungen ablesen. So äußern sich etwa 90 Prozent der Grünen-Wählerschaft zufrieden mit den Lebensbedingungen in ihren NRW-Städten und Gemeinden. Bei AfD-Wählenden sind es lediglich 53 Prozent. Besonders unzufrieden sind Letztere mit der Integration von Ausländern.

Grüne und Linke Wähler sind vor allem unzufrieden mit der Wohn- und Mietsituation. Der miese Zustand von Verkehrswegen drückt dagegen überwiegend SPD- und CDU-Wählenden aufs Gemüt.

Welche Partei hat das meiste Vertrauen in NRW

Die entscheidende Frage: Wem trauen die Wahlberechtigten in NRW zu, die kommunalen Herausforderungen in den Griff zu bekommen? Laut „Infratest dimap“ liegt die CDU weit vorn (23 Prozent). Dahinter rangieren SPD (15 Prozent), AfD (11 Prozent) und Grüne (7 Prozent). Deutlich abgeschlagen liegen sonstige lokale Wählervereinigungen (4 Prozent), Linke (3 Prozent) und FDP (2 Prozent).

Besonders auffällig: Bei den über 64-Jährigen ist knapp jeder Dritte (31 Prozent) von der CDU überzeugt, bei jungen Wählern unter 35 Jahren sind es nur 16 Prozent. Hier liegt der Zuspruch für die Christdemokraten nur knapp vor der Rechtsaußen-Partei (15 Prozent). Die SPD kommt bei jüngeren Wählern auf 13 Prozent, Grüne auf 8 Prozent und Linke auf 7 Prozent.

Das Ergebnis zeigt eindeutig: Die Wählerschaft in NRW ist tief gespalten. Klare Mehrheiten für eine Partei sind in den meisten Städten und Gemeinden nicht zu erwarten. Schon die Bundestagswahl hat in diesem Jahr ein Erstarken der Ränder rechts und links der Mitte mit sich gebracht. Die letzte Umfrage vor der Kommunalwahl in NRW deutet darauf hin, dass es erneut kein Alleingang der einstigen Volksparteien CDU und SPD geben dürfte.