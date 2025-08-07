Vor Kommunalwahl in NRW – OB-Kandidat hängt Plakate in falschen Städten auf

Was für Riesenpatzer vor der Kommunalwahl in NRW! Am 14. September sind alle Wahlberechtigten dazu aufgerufen, ihr neues Stadtoberhaupt zu wählen. Logisch, dass es auch in Hagen heiß hergeht. Blöd nur, wenn man vor lauter Wahlkampf-Fieber (und Nervosität) etwas unsauber ins Rennen geht.

Beispiele gefällig? Zum Beispiel, wenn Parteien oder Bürgermeister-Kandidaten heimlich eine Stunde vor offiziellem Startschuss ihre Wahlkampfplakate anbringen. Und das auch noch an neuralgischen Punkten, wo besonders viele potenzielle Wähler in Hagen unterwegs sind. Das berichtet die „Westfalenpost„.

Kommunalwahl in NRW – OB-Kandidat hängt Plakate in falschen Städten auf

Schlimmer noch: Wie die „Westfalenpost“ weiter berichtet, hätten sich untereinander die Kandidaten sogar diesbezüglich verpetzt. Dem Wähler wird es wohl egal sein, ob das Plakat von Kandidat 1 über dem des zweiten Kandidaten hängt oder umgekehrt. Und eine weitere Posse beschäftigt vor der NRW-Kommunalwahl die Gemüter in Hagen.

Denn augenscheinlich gebe es Ähnlichkeiten der Wahlkampfslogans. So hätte die Kandidatin der FDP („Hagen kann mehr – mit Katja Graf“) den identischen Slogan wie der parteilose Philipp Jung („Hagen kann mehr – mit Jung“). Doch es geht noch kurioser. Denn jeder Jung hat einen Teil seiner Plakate mangels Partei von einer Firma und seinem Team aufhängen lassen.

So weit, so völlig normal. Blöd nur, wenn die Firma, die übrigens nicht in Hagen zu Hause ist, Straßen verwechselt und Wahlplakate in ganz anderen Städten aufhängt. Kein Witz: Vom Hagener Kandidaten Jung sind laut „Westfalenpost" auch Plakate in Dortmund und in Gevelsberg aufgetaucht.