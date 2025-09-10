Patzer kurz vor Kommunalwahl in NRW – Stadt greift ein

Der Countdown zur Kommunalwahl in NRW läuft. Am 14. September stehen in den einzelnen Städten und Gemeinden die Wahl des Oberbürgermeisters an. Wer seinen favorisierten Kandidaten nicht schon per Briefwahl seine Stimme gegeben hat, hat am Wahltag im Wahllokal noch die letzte Chance.

Doch kurz vor der Kommunalwahl in NRW kam es in einer Stadt zu einem kleinen Patzer. Ein kleines Detail auf den Stimmzetteln hat nun weitreichende Konsequenzen.

Kommunalwahl in Hagen: Stimmzettel ungültig!

In einer Pressemitteilung entschuldigt sich die Stadt Hagen mit folgenden Worten: „Bei der Vorbereitung der Stimmzettel für die Wahl des Oberbürgermeisters am kommenden Sonntag ist der Stadt Hagen ein bedauerlicher Fehler unterlaufen. Auf dem Stimmzettel

wurde bei einem der zugelassenen Kandidaten der Wohnort nicht angegeben.“

Dieser formale Fehler sei bei der abschließenden Kontrolle leider übersehen worden, wurde nun im Nachgang jedoch festgestellt. Um welchen Kandidaten es sich handelt, wird nicht verraten. Doch der Fehler soll nicht ohne Konsequenzen bleiben. „Wir entschlossen uns, in Absprache mit dem Kandidaten, dazu, die Stimmzettel für den

‚Wahlsonntag‘ umgehend neu zu drucken. Die diesbezüglichen

rechtlichen Auswirkungen hängen von dem Ausgang der Wahl ab“, so Wahlleiter Dr. André Erpenbach.

Mit dieser Entscheidung wollen die Verantwortlichen ein Zeichen für „Transparenz und Fairness gegenüber allen Beteiligten“ setzen. Der Fehler in Hagen ist nicht die erste Panne, die sich im Vorfeld der Kommunalwahl ereignet hat. In Castrop-Rauxel mussten tausende Briefwahlunterlagen neu verschickt und ausgefüllt werden (hier erfährst du, wieso). In Essen kam es zu einer Datenpanne und in Dortmund wurden Wahlunterlagen falsch verschickt.