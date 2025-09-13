Vorsicht vor Fehler bei Kommunalwahl in NRW – so wird deine Stimme nicht gezählt

Am Sonntag (14. September) öffnen die Wahllokale zur Kommunalwahl in NRW. Ein erstes Ergebnis steht allerdings bereits vorher fest.

So hat das Interesse an der Briefwahl im Vergleich zum Jahr 2020 noch einmal zugenommen. Und das, obwohl die letzte Kommunalwahl in NRW unter Corona-Bedingungen durchgeführt werden musste. In einer Stadt beantragten besonders viel Wahlberechtigte ihre Briefwahl-Unterlagen. Dabei müssen Wähler aber eine wichtige Frist beachten.

Erste Kommunalwahl-Zahlen in NRW

Fast jeder dritte Wahlberechtigte in Köln hat Briefwahl-Unterlagen beantragt. Mit fast 33 Prozent (2020: 31 Prozent) liegt die Domstadt an der Spitze der Couch-Wähler-Städte. Dahinter liegt Münster mit 29 Prozent, Aachen mit 28 Prozent (2020: 26 Prozent) und Dortmund mit 26,5 Prozent (2020: 23 Prozent).

In Düsseldorf und Bielefeld beantragte ein Viertel der Wahlberechtigten ihre Briefwahlunterlagen. Den größten Zuwachs gab es in Essen. Hier stieg der Briefwahl-Anteil um elf Prozent auf 24 Prozent. Einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zufolge hat das Interesse an Briefwahl-Unterlagen besonders in den letzten Tagen noch einmal angezogen. Wahlberechtigte müssen aber aufpassen.

Wichtiger Hinweis für Briefwahl in NRW

Denn wer seine Briefwahl-Unterlagen bisher noch nicht abgeschickt hat, für den ist der Postweg jetzt zu spät! Wer sie am Tag vor der Wahl in einen gewöhnlichen Briefkasten wirft, dessen Stimme wird nicht mehr gezählt!

Stattdessen können die Briefwahl-Stimmen in jeder Kommune noch bis Sonntagnachmittag (14. September, 16 Uhr) in bestimmten Briefkästen, etwa an Verwaltungsgebäuden, eingeworfen werden. In Wahllokalen selbst können sie nicht abgegeben werden. Am besten dazu die Hinweise im Anschreiben der Briefwahlunterlagen beachten.

Letzte Umfragen zeigten vor der Kommunalwahl in NRW übrigens einen deutlichen Zusammenhang zwischen allgemeiner Zufriedenheit und Wahlentscheidung. Wie zufrieden die Wähler bestimmter Parteien sind, kannst du hier nachlesen >>> (mit dpa)