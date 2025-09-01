Migrations-Maulkorb für Parteien vor Kommunalwahl in NRW? Übertreibt mal bitte nicht!

Es ist ein Riesen-Aufschrei vor der Kommunalwahl in NRW! „DDR 2.0“, „Schweigekartell“, „Feinde der Freiheit“, Maulkorb-Diktatur“ – die Welle der Empörung, die unter anderem in der Kommentarspalte zu einem Beitrag der „Welt“ bei „X“ über die Kölner Parteienlandschaft hereingebrochen ist, könnte mal wieder kaum größer sein.

Hintergrund ist eine Fairness-Vereinbarung vom „Runden Tisch für Integration Köln“, die bis auf die AfD alle relevanten Parteien in Köln unterzeichnet haben. Sie verpflichten sich damit, ihren Wahlkampf zur Kommunalwahl in NRW nicht auf dem Rücken von Menschen mit Migrationshintergrund oder Geflüchteten auszutragen. Wie kann das bitte problematisch sein?

Schein-Debatte vor Kommunalwahl in NRW

Ein genauer Blick in die Fairness-Vereinbarung zeigt, dass die Inhalte im Prinzip auf den Grundwerten unserer Demokratie beruhen. Parteien sollen sich dazu verpflichten, sich für „Toleranz und ein friedliches Miteinander der Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Religionen“ einzusetzen.

++ Panne vor der Kommunalwahl in NRW – Stadt zieht die Reißleine ++

Ähnlich ist es im Grundgesetz verankert, in dem es in Artikel 3 heißt:

„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.“

Die Fairness-Vereinbarung zielt dabei konkret darauf ab, keine Vorurteile gegen Menschen mit Migrationshintergrund sowie Geflüchteten zu schüren. Die Betonung liegt dabei auf Vorurteilen. Dass es Herausforderungen und Probleme bei der Integration gibt, ist unbestritten. Darüber darf und muss ein Diskurs stattfinden.

++ AfD in NRW bringt Weidel ins Schwitzen – Showdown droht kurz vor der Wahl ++

Und so legt etwa die Kölner CDU mit einem Flyer zur geplanten Flüchtlingsunterkunft im Agnesviertel den Finger in die Wunde: „Diese Flüchtlingsunterkunft von ungefähr 500 Personen gehört nicht an diesen Platz, wo es eh schon genug Herausforderungen und Probleme gibt“, sagt die CDU-Kreisvorsitzende Serap Güler gegenüber „RTL“.

Alexander Keßel ist verantwortlicher Redakteur für die Berichterstattung in NRW. Foto: FUNKE Fotoservices

Fairness-Abkommen ist nicht mal neu

Die Ombudsleute, die auf die Einhaltung des Fairnessabkommen in Köln achten sollen, kritisieren zwar, dass einige Aussagen der Kölner CDU in Bezug auf die Unterkunft missverständlich seien, stellen aber in einem Statement klar: „Es bedeutet nach unserer Auffassung nicht, dass über die Gestaltung und den Ort der Unterbringung Geflüchteter in unserer Stadt keine politische Auseinandersetzung stattfinden darf.“

Mehr Themen:

Von einem Migrations-Maulkorb für die demokratischen Parteien kann also keine Rede sein. Es geht darum, dass alle Mitglieder der Gesellschaft im politischen Diskurs würdevoll behandelt werden und nicht zum Sündenbock für vieldimensionale Probleme herhalten müssen. Wie gesagt: Ein ziemlicher Minimalkonsens, der im ersten Artikel des Grundgesetzes („Die Würde des Menschen ist unantastbar“) verankert ist.

Die Fairness-Vereinbarung wird den Parteien in Köln übrigens seit 25 Jahren vom „Runden Tisch für Integration Köln“ vorgelegt. Nur die AfD hatte die Vereinbarung vor der Kommunalwahl in NRW nicht vorgelegt bekommen, weil die Rechtsaußen-Partei mit ihrem Programm nach Angaben des Vereins genau für die gegensätzlichen Werte einstehe.