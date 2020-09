Kommunalwahl NRW: Anrüchiges Wahlplakat – „Soll noch einer sagen, die CDU wäre prüde“

View this post on Instagram

Aufruf zum Gruppensex. . . . . Weitere „Perlen des Lokaljournalismus“, „Kurioses aus der Presseschau“ und „Hinweisheiten – Perlen aus dem Schilderwald“ findet Ihr auf unserer Homepage www.perlen-des-lokaljournalismus.de (Link in der Bio). Dort gibt es auch Perlen in verschiedenen Kategorien sowie Infos über unsere fünf Bücher, über den Perlen-Fanclub, den Perlen-Shop sowie Möglichkeiten von Sponsoring und Werbung. . . #perlendeslokaljournalismus #kuriosesausderpresseschau #hinweisheiten #perlenfanclub #perlenshop #presse #presseschau #pressefoto #pressearbeit #zeitung #journalismus #journalist #lokaljournalismus #lokales #medien #fehler #lustig #humor #stilblüten #schilder #schilderwald