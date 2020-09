+++ Kommunalwahl NRW 2020: Wie funktionieren die Stimmzettel? Kreuze richtig ausfüllen +++

Kommunalwahl NRW 2020: Auf den ersten Blick verwirrend, aber gar nicht so kompliziert! Hier erklären wir dir die Wahlzettel.

Am 13. September wählt NRW: In der Kommunalwahl 2020 werden Bürgermeister, Landräte, Oberbürgermeister, Stadträte, Gemeinderäte, Kreistage, Bezirksvertretungen, Integrationsräte und erstmals auch das Ruhrparlament gewählt.

Ganz schön kompliziert? Eigentlich gar nicht! Wir erklären dir hier, wie die Kommunalwahl in NRW 2020 funktioniert – und wie du den Stimmzettel ausfüllen musst.

Kommunalwahl NRW 2020: So funktioniert die Wahl und so füllst du den Stimmzettel aus

So funktioniert die Kommunalwahl NRW 2020 in kreisfreien Großstädten

In kreisfreien Großstädten wie Köln, Düsseldorf, Dortmund oder Münster hast du mindestens drei Stimmzettel, die du ausfüllen musst. Mindestens drei, weil die Wahlberechtigten in den Ruhrgebietsstädten noch erstmals über das Ruhrparlament abstimmen. Sie bekommen also einen vierten Stimmzettel. Dazu stimmen Wähler mit Migrationshintergrund noch über den Integrationsrat ihrer Stadt ab.

Stimmzettel zur Oberbürgermeisterwahl

Stimmzettel zur Stadtratswahl

Stimmzettel zur Wahl der Bezirksvertretung

ggf. Stimmzettel zur Wahl des Ruhrparlaments

ggf. Stimmzettel zur Wahl des Integrationsrates

Die NRW-Kommunalwahl in kreisfreien Großstädten an sich ist ganz unkompliziert

Ein Kreuz für einen Oberbürgermeister-Kandidaten

Ein Kreuz für den Wahlbezirkskandidaten (mitsamt der "Reserveliste der Partei") für den Stadtrat

Ein Kreuz für eine Parteiliste für die Bezirksvertretung

Ein Kreuz für eine Parteiliste für das Ruhrparlament

Insgesamt gibt ein Wähler in Großstädten also drei ab - beziehungsweise vier oder fünf Kreuze, wenn das Ruhrparlament und der Integrationsrat dazu kommt.

Eine Zusatzerklärung zu den Stadtratswahlen: Die Hälfte der Sitze im Stadtrat werden über die Wahlkreise ermittelt. Hier gilt das Mehrheitswahlrecht: Derjenige Kandidat mit den meisten Stimmen zieht in den Stadtrat ein. Die andere Hälfte der Sitze zieht über die Reserveliste der Partei nach relativer Mehrheit ein. Hinzu kommen Überhang- und Ausgleichsmandate.

So funktioniert die Kommunalwahl in kleineren Städten und Gemeinden

In nicht kreisfreien Städten und kleineren Gemeinden haben die Wahlberechtigten mindestens vier Stimmen zu vergeben. In Städten im Ruhrgebiet kommt ein fünfter Wahlzettel noch dazu. In einigen kreisangehörigen Städten wie Jülich, Castrop-Rauxel, Arnsberg oder Iserlohn wird zudem ein Integrationsrat von Wählern mit Migrationshintergrund gewählt. Diese Wähler füllen dann sogar sechs Stimmzettel aus.

Stimmzettel zur Landratswahl

Stimmzettel zur Bürgermeisterwahl

Stimmzettel zur Kreistagswahl

Stimmzettel zur Gemeinderatswahl

ggf. Stimmzettel zur Wahl des Ruhrparlaments

ggf. Stimmzettel zur Wahl des Integrationsrates

So wird der Stimmzettel zur NRW-Kommunalwahl dann ausgefüllt:

Ein Kreuz für einen Landratskandidaten

Ein Kreuz für einen Bürgermeisterkandidaten

Ein Kreuz für den Wahlbezirkskandidaten (mitsamt der "Reserveliste der Partei") für den Gemeinderat

Ein Kreuz für den Wahlbezirkskandidaten (mitsamt der "Reserveliste der Partei") für den Kreistag

Ein Kreuz für für eine Parteiliste für das Ruhrparlament

Ebenso wie in Großstädten bilden sich die Gemeinderäte und Kreistäge zu 50% aus den Gewinnern der Wahlbezirke und zu 50% aus den Reservelisten der Parteien nach Verhältniswahl.

Diese Grundsätze sind bei der NRW-Kommunalwahl 2020 zu beachten:

Der Wähler hat auf jedem Stimmzettel für die Kommunalwahl in NRW genau nur eine Stimme.

Das Kreuz muss klar erkennbar sein.

Ein Wahlzettel wird ungültig, wenn ein Wähler mehr als ein Kreuz auf einen Stimmzettel gemacht hat.

Bei der Briefwahl läuft alles nach dem selben Verfahren ab. Nur dass man hier in aller Ruhe daheim statt in der Wahlkabine am Sonntag abstimmen kann.

Kommunalwahl NRW 2020: Kann man Briefwahl jetzt noch beantragen?

Viele Wählerinnen und Wähler beantragen zur NRW-Kommunalwahl 2020 Briefwahlunterlagen. Ganz besonders auch wegen der aktuellen Corona-Krise. Kann man jetzt auf den letzten Drücker noch Briefwahl beantragen? (mag