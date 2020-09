Kommunalwahl NRW 2020: Kann man Briefwahl jetzt noch beantragen?

Am 13. September 2020 ist die Kommunalwahl in NRW. Gewählt werden Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage, Bezirksvertretungen, erstmals das Ruhrparlament sowie Landräte und Bürgermeister sowie Oberbürgermeister.

Viele Wählerinnen und Wähler beantragen zur NRW-Kommunalwahl 2020 Briefwahlunterlagen. Ganz besonders auch wegen der aktuellen Corona-Krise.

Kann man jetzt auf den letzten Drücker noch Briefwahl beantragen?

+++ Kommunalwahl NRW 2020: Wie funktionieren die Stimmzettel? Kreuze richtig ausfüllen +++

Kommunalwahl 2020 in NRW: So funktioniert der Antrag zur Briefwahl

Kommunalwahl in NRW: Das musst Du wissen Kommunalwahl in NRW: Das musst Du wissen

Der Weg zur Briefwahl in NRW:

In deinem Briefkasten hast du deine Wahlbenachrichtigung gefunden.

Auf der Rückseite findest du einen sogenannten Wahlscheinantrag.

Dieser muss ausgefüllt an dein Rathaus zurückgeschickt werden. Wichtig: Schon jetzt kannst du die Briefwahl auch für eine mögliche Bürgermeister- oder Landrat-Stichwahl am 27. September beantragen.

Per Post kommen dann die Briefwahlunterlagen zu dir nach Hause. Bitte beachten: Unbedingt auch die eidesstattliche Versicherung ausfüllen und mitsenden.

Der Wahlbrief muss rechtzeitig VOR dem Wahltag im Rathaus sein. Alternativ kann der Wahlbrief auch am Wahlsonntag noch bis spätestens 16 Uhr dort abgegeben werden.

Bis spätestens zwei Tage vor der Wahl, am Freitag bis 18 Uhr, kann der Stimmzettel bestellt werden. In besonderen Fällen auch noch am Wahltag bis 15 Uhr.

Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

Briefwahl in NRW 2020: Wann läuft die Frist ab?

Hier steckt also schon die wichtigste Info drin: Der Antrag zur Briefwahl ist noch möglich! Entscheidend ist, dass der Wahlbrief am Wahlsonntag bis spätestens 16 Uhr ankommt!

Kommunalwahl NRW 2020: Immer mehr Wähler nutzen die Briefwahl

Offenbar auch wegen der Corona-Krise und möglicher Ansteckungsrisiken in den Wahlkabinen, nutzen immer mehr Menschen in diesem Jahr die Möglichkeit zur Briefwahl. Die Städte rechnen mit einer Rekordbeteiligung. So hatten sich in Aachen zwei Wochen vor der Wahl bereits 18 Prozent der Wahlberechtigten für eine Briefwahl gemeldet. Bei der vergangenen Kommunalwahl 2014 waren es 16,5 Prozent. In Bielefeld waren es sogar rund zehn Prozentpunkte mehr als 2014. In Münster stieg die Nachfrage in diesem Zeitraum von 12 Prozent 2014 auf nun 17. Sechs Prozentpunkte mehr waren es auch in Dortmund.

Zwei Wochen vor den Kommunalwahlen in NRW haben mehr Wählerinnen und Wähler die Briefwahl beantragt als je zuvor – unter anderem wegen der Corona-Pandemie. Zu spät sollte man die Briefwahlunterlagen aber nicht anfordern. ☝️🗳https://t.co/6ZaE7w1SRZ — Mehr Demokratie NRW (@mehr_demokratie) August 31, 2020

NRW-Kommunalwahl im Ticker: Hammer-Umfragen vom WDR zeigen klaren Trend

Am 13. September 2020 wählen die Menschen in NRW ihre Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landräte, Stadträte und Kreistage neu. In diesem Ticker erfährst du alle neuesten News zur Kommunalwahl und zum Wahlkampf in ganz NRW. (mag)