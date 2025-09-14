Hacker-Angriff auf Kommunalwahl in Münster? Störungen auch im Ruhrgebiet und am Niederrhein

Dutzende Kommunen in NRW haben bei der Darstellung der Kommunalwahl-Ergebnisse im Internet am Abend mit teils gravierenden Problemen gekämpft. Bei diversen Städten im Ruhrgebiet und am Niederrhein wurde ein technischer Fehler als Ursache ausgemacht. Was Münster und umliegende Städte betrifft, steht jedoch ein gravierender Verdacht im Raum.

In Münster habe es eine Störung bei der Visualisierung der Wahlergebnisse gegeben, sagte ein Sprecher der Stadt. Die Ergebnis-Webseite war über Stunden hinweg nicht erreichbar. Die Ursache für diese Störung seien ungewöhnliche hohe Zugriffe auf einen Server gewesen.

Hacker-Angriff in Münsterland-Gemeinden?

Eine Erklärung dafür könnte ein Hacker-Angriff sein, heißt es bei der Stadt Münster. Das wisse man aber noch nicht exakt, sagte der Stadtsprecher weiter. „Die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl war zu keinem Zeitpunkt gefährdet“, betonte er.

Von dem möglichen Hacker-Angriff war aber nicht nur Münster betroffen, wie der WDR berichtet. Zum Beispiel habe es auch in Münsterland-Gemeinden wie Coesfeld, Greven und Warendorf Probleme bei der Übermittlung der Wahlergebnisse sowie bei der Präsentation in der Software „Vote-Manager“ gegeben. Die Städte sind an den IT-Dienstleister citeq angebunden, eine Tochtergesellschaft der Stadt Münster.

Server-Problem in Rechenzentrum

Bürger in zahlreichen anderen Städten, die am Abend der Kommunalwahl in NRW ihre Städte-Ergebnisse aufrufen wollten, schauten ebenfalls in die Röhre. Grund war ein technischer Fehler im Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN). Zumindest dort habe es sich aber nicht um einen Hacker-Angriff gehandelt, sagte der Sprecher des Rechenzentrums der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Der technische Fehler habe bis etwa 20 Uhr bestanden. Er sei dann durch Umschalten auf einen anderen Server gelöst worden. Betroffen gewesen seien mehr als 36 Städte in den Kreisen Viersen, Wesel und Kleve sowie die Stadt Bocholt, erläuterte der Sprecher des Rechenzentrums. Des Weiteren Städte im Ruhrgebiet wie Herne und Herten.

Auf die Wahlauszählung habe das Problem keine Auswirkungen gehabt, es habe auch keine Verzögerungen deswegen gegeben. Es existiere ein internes Netz, das nicht betroffen gewesen sei und das die Kommunen dafür nutzten.

Die Stadt Herne sei von der Störung im Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein zeitweise betroffen gewesen, sagte ein Stadtsprecher. Es habe sehr lange gedauert, die Ergebnisseiten auf der Webseite der Stadt abzurufen, bis die Störung behoben war. (mit dpa)