Kommunalwahl in Münster im Newsblog: OB Markus Lewe geht nach 16 Jahren – wer folgt?

NRW schreitet zur Urne. Am 14. September entscheiden die Wahlberechtigten bei der Kommunalwahl über die Zusammensetzung ihrer Stadt- und Gemeinderäte. In Münster kommt es dabei zum Ende einer Ära.

Ältere Münsteraner erinnern sich noch an die früheren Oberbürgermeister Dr. Berthold Tillmann (CDU), Marion Tüns (SPD) und Dr. Berthold Tillmann (CDU). Doch vor allem viele Erstwähler kennen Münster nur mit Markus Lewe (CDU) als OB. 16 Jahre lang war er das Oberhaupt der Münsterland-Metropole (rund 308.000 Einwohner). Doch nun tritt der 60-Jährige nicht mehr an. Wer folgt ihm nach? Und ist es denkbar, dass die seit Jahrzehnten fast durchweg „schwarze“ Studentenstadt einen politischen Machtwechsel erlebt?

Wir halten dich in diesem Newsblog über alle Entwicklungen und Ergebnisse bei der Kommunalwahl in NRW auf dem Laufenden.

Kommunalwahl in Münster: Wer folgt auf Markus Lewe?

Freitag, 12. September

13.20 Uhr: In Münster und der umliegenden Region interessieren sich 68 Prozent der Bevölkerung stark oder sehr stark für die Kommunalwahl. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „infratest dimap“ hervor, über die der WDR berichtet. Demnach kommen die Lebensbedingungen in der Region um Münster bei 82 Prozent der Bürger gut an. Damit liegt das Münsterland in NRW an der Spitze. Insbesondere die Themen Sicherheit und Ordnung (73 Prozent), Wirtschaftslage (59 Prozent), die Situation an Schulen und Kitas (54 Prozent) sowie der Zustand der Verkehrswege (52 Prozent) treffen auf Zustimmung. Aber: Nur 28 Prozent der Befragten sind zufrieden mit dem Wohnungs- und Mietmarkt. Rund 40 Prozent bewerten den Nahverkehr sowie die Integration von Ausländern positiv.

Wenn es um Vertrauen in die Problemlösungskompetenzen der Parteien geht, setzen 28 Prozent der Wählerschaft im Münsterland auf die CDU. Deutlich abgeschlagen folgen SPD (12 Prozent) und AfD (9 Prozent). Acht Prozent der Wahlberechtigten trauen den Grünen am meisten zu.

Donnerstag, 11. September

19.40 Uhr: Kommt es bei der Kommunalwahl in Münster zu einem politischen Wechsel an der Stadtspitze? Münster wird seit 1945 mit kurzen Ausnahmen (Zentrum, SPD) von CDU-Oberbürgermeistern regiert. Auch wenn Markus Lewe sich 2020 erst in der Stichwahl mit 52,6 Prozent gegen Peter Todeskino von den Grünen (47,4 Prozent) durchsetzen konnte. Traditionell sind die Grünen stark in der Studentenstadt, sie bilden im Rat die zweitstärkste Kraft hinter den Christdemokraten. Doch in den vergangenen Jahren hat sich der politische Wind im Land gedreht. Inwiefern sich das auch auf Münster auswirkt und ob es wieder ein so knappes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und Grünen gibt, bleibt abzuwarten.

Mittwoch, 10. September

Kein AfD-Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters

11.10 Uhr: Acht Kandidatinnen und Kandidaten wollen bei der Kommunalwahl in Münster die Nachfolge von Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) antreten. Anders als im Ruhrgebiet, wo in Städten wie Duisburg sogar ein AfD-Oberbürgermeister nicht auszuschließen ist (>>> hier mehr dazu), spielt die Partei beim höchsten Amt in Münster keine Rolle. Die AfD hat keinen OB-Kandidaten ins Rennen geschickt, sehr wohl aber eine Kandidatenliste für den Stadtrat. In diesen war die rechte Partei im Jahr 2020 nur mit einem Ratsmitglied eingezogen.

Dienstag, 9. September

12.52 Uhr: Nach 16 Jahren im Amt tritt Markus Lewe (CDU) bei der Kommunalwahl in Münster am 14. September nicht mehr an. Schon vor über einem Jahr berichtete der 60-Jährige in einer persönlichen Erklärung, dass er sich gefragt habe: „Machst du das einfach nur, weil du an dem Sessel klebst, oder willst du auch sagen, es ist gut gewesen, und willst dazu beitragen, dass Demokratie lebendig bleibt?“ So reifte die Entscheidung, den Chefsessel im Rathaus zu räumen.

Als Nachfolger schickt die CDU bei der Kommunalwahl in Münster nun Dr. Georg Lunemann ins Rennen. Der 57-Jährige ist Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) und seit mehr als 20 Jahren Mitglied der Partei. Als Oberbürgermeister will er seine Erfahrung in den Bereichen Führung und Verwaltungsmanagement mit seiner Leidenschaft für seine Heimatstadt Münster verbinden.

Das Endergebnis bei der Ratswahl 2020 in Münster:

CDU: 32,70 Prozent

GRÜNE: 30,25 Prozent

SPD: 17,60 Prozent

DIE LINKE: 4,88 Prozent

FDP: 4,60 Prozent

Volt: 2,61 Prozent

AfD: 2,20 Prozent

Die PARTEI: 2,07 Prozent

ÖDP: 1,22 Prozent

MBI: 1,20 Prozent

PIRATEN: 0,62 Prozent

MSP: 0,05 Prozent

Die weiteren OB-Kandidatinnen und Kandidaten bei der Kommunalwahl in Münster:

Tilman Fuchs (55), Bündnis 90/Die Grünen, Dezernent für Schule, Kultur, Sport, Jugend und Soziales im Kreis Steinfurt

Stephan Brinktrine (52), SPD, Digitalisierungs- und Prozessberater im Software-Bereich

Dr. Katharina Martinewski (35), Die Linke, Mitarbeiterin im Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten Kathrin Gebel

Maren Berkenheide (29), Volt, Wirtschaftspsychologin und Account Managerin

Franz Pohlmann, (69), ÖDP, Agraringenieur im Ruhestand

Dr. Georgios Tsakalidis (59), IDL, Berater und Projektleiter in den Themenfeldern Migration/Integration/Bürgerbeteiligung

Roland Scholle (46), Die PARTEI, Staatlich geprüfter Sozialhelfer

