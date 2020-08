Die Rheinmetropole Köln wählt am 13. September 2020 einen neuen Stadtrat und Oberbürgermeister.

Kommunalwahl in Köln: Brisanter Zweikampf! Siegt Schwarz-Grün mit OB Henriette Reker?

Auch in der Domstadt Köln wird am 13. September 2020 gewählt: Die Kommunalwahlen in NRW finden nämlich statt.

Mit besonderer Spannung wird der Ausgang der Oberbürgermeisterwahl in der einzigen Millionenstadt in NRW erwartet.

Kommunalwahl in Köln 2020 mit OB-Wahl: Die Ausgangslage nach der Wahl 2014

Kommunalwahl in NRW: Das musst Du wissen Kommunalwahl in NRW: Das musst Du wissen

Traditionell geht es eng zu bei Kommunalwahlen in Köln: SPD und CDU lieferten sich in den vergangenen Wahlkämpfen oft knappe Rennen. Die Grünen sind als starke dritte Kraft in Köln hinzugekommen.

Zunächst sah es 2014 so aus, als hätte Rot-Grün eine Mehrheit von einem einzigen Sitz im Stadtrat. Doch die CDU klagte gegen ein fragwürdiges Ergebnis im Briefwahlbezirk Rodenkirchen. Das Verwaltungsgericht Köln ordnete letztlich 2015 eine Neuauszählung an – und tatsächlich wurden in dem Briefwahlbezirk die Werte von CDU und SPD vertauscht.

Ausgerecht der SPD-Oberbürgermeisterkandidat Jochen Ott verlor dadurch seinen Sitz im Stadtrat, die CDU gewann ein Mandat dazu. Es bildete sich eine schwarz-grüne Koalition.

Das Ergebnis der Kölner Stadtratswahl 2014:

SPD: 29,4 Prozent (+1,4)

CDU: 27,2 Prozent (-0,7)

Grüne: 19,5 Prozent (-2,2)

Linke: 7,0 Prozent (+2,2)

FDP: 5,1 Prozent (-4,3)

AfD: 3,6 Prozent (erstmals angetreten)

pro K: 2,6 Prozent (-2,8)

Piraten: 2,1 Prozent (erstmls anderen)

Sonstige: 3,5 Prozent (+0,7)

Köln: Dramatisches Finale des OB-Wahlkampfes 2015 – Attentat auf Henriette Reker

Besonders dramatisch war das Finale des Oberbürgemeister-Wahlkampfes in Köln im Jahr 2015. Die parteilose Kandidatin und Sozialdezernentin Henriette Reker, die von CDU, Grünen und FDP unterstützt wurde, gewann die Wahl mit 52,6 Prozent im ersten Wahlgang.

Am Wahlsonntag befand sich Reker nach einem Messerattentat am Vortag im künstlichen Koma. An einem CDU-Wahlkampfstand wurde die Kandidatin von einem Rechtsextremisten attackiert und schwer verletzt.

SPD-Kandidat Jochen Ott landete abgeschlagen mit 32 Prozent hinter Reker. Er konnte somit nicht die Nachfolge seines Parteigenossen Jürgen Roters antreten.

OB-Wahl am 13. September 2020 in Köln: Henriette Reker tritt erneut an – SPD setzt auf Andreas Kossiki

Bei der Kommunalwahl 2020 in Köln will Henriette Reker jetzt ihr Amt verteidigen. Dabei gibt es insgesamt zwölf Gegenkandidaten, gefährlich könnte ihr allerdings nur SPD-Mann Andreas Kossiski werden.

Henriette Reker (parteilos, von CDU und Grünen unterstützt): Die 63-jährige parteilose Oberbürgermeisterin wird von der schwarz-grünen Ratskoalition unterstützt – die FDP jedoch macht für sie keinen weiteren Wahlkampf mehr. Bundesweit in die Kritik geriet die Juristin nach den sexuellen Übergriffen vor dem Kölner Hauptbahnhof an Silvester 2015/16, als sie Frauen "eine Armlänge Abstand" zu Fremden empfahl.

Andreas Kossiki (SPD): Die Sozialdemokraten schicken den 62-jährigen ehemaligen Polizisten und Vorsitzenden der DGB-Region Köln-Bonn ins OB-Rennen. Bei der Landtagswahl 2012 gewann Kossiki das Direktmandat im Wahlkreis IV (Chorweiler/Teile von Nippes), 2017 konnte er sein Mandat verteidigen. Nun will Kossiki der sechste SPD-OB in der Geschichte Kölns werden und setzt dabei stark auf das Thema Sicherheit.

Weitere Kölner OB-Kandidaten, aber ohne realistische Chancen auf den Chefsessel im Rathaus sind: Jörg Detjen (Linke), Christer Cremer (AfD), Sabine Neumeyer (parteilos), Roberto Campione (parteilos), Nicolin Gabrysch (Klima Freunde), Thor-Geir Zimmermann (Gut), Robert Nussholz (parteilos), Rüdiger-René Karl Maria Keune (ÖDP), Olivier Fuchs (Volt), Dagmar Langel (Wir sind Köln 2020)

--------------------------------------------------

Mehr zu den Kommunalwahlen in NRW:

Kommunalwahl in Dortmund: Spannender OB-Wahlkampf – Bleibt die Stadt eine SPD-Bastion?

Kommunalwahl in Duisburg: Deshalb gibt es hier einen Oberbürgermeister-Sonderfall

--------------------------------------------------

OB-Wahl in Köln: Kommt es am 27. September 2020 zu einer Stichwahl?

Vor fünf Jahren brauchte es keine OB-Stichwahl in Köln: Henriette Reker setzte sich direkt im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit von 52,6 Prozent durch.

Sollte ihr das diesmal im ersten Wahlgang nicht gelingen, kommt es in Köln am 27. September 2020 zu einer Stichwahl um den Oberbürgermeister-Posten. Die beiden bestplatzierten Kandidaten nehmen an der Stichwahl teil. Politische Beobachter halten es für gut möglich, dass Reker dann gegen den SPD-Herausforderer Kossiki antreten muss.

--------------------------------------------------

Mehr Informationen zu Köln:

Köln ist mit knapp 1,1 Millionen Einwohnern die größte Stadt in NRW

Die Stadtgeschichte reicht zurück bis in römische Zeit. Das heutige Köln wurde bereits im Jahre 50 nach Christus zur Stadt erhoben.

Berühmt ist Köln für den den imposanten Dom, den Karneval, das Bier Kölsch, den Kölscher Dialekt, die Queer-Kultur und den Fußballverein 1. FC Köln.

--------------------------------------------------

Kommunalwahl in Köln 2020: Das alles wird am 13. September 2020 neu gewählt

In Köln werden am 13. September nicht nur die 90 Mitglieder des Stadtrat sowie der Oberbürgermeister neu bestimmt, sondern es werden auch die Bezirksvertretungen in den neun Stadtbezirken gewählt. Die Bezirksvertretungen haben jeweils 19 Mitglieder.

Außerdem wird ein neuer Integrationsrat gewählt. Wahlberechtigt sind hierbei Ausländer mit Aufenthaltserlabnis, EU-Bürger, Deutsche mit einer weiteren Staatsangehörigkeit, Kinder von ausländischen Eltern oder auch anerkannte Flüchtlige.(mag)