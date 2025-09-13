Das Warten hat ein Ende. Am Sonntag (14. September) wählen die Kölnerinnen und Kölner bei der Kommunalwahl in NRW unter anderem ein neues Stadtoberhaupt. Denn Henriette Reker tritt nach zehn Jahren als Oberbürgermeisterin von ihrem Amt ab. Die parteilose Politikerin erlebte zwei aufreibende Amtszeiten, die mit einem Messer-Attentat auf sie im Jahr 2015 begannen.

Ein rechtsextremer Attentäter rammte ihr am 17. Oktober ein Messer in den Hals. Reker überlebte nur mit viel Glück, erfuhr nach zwei Tagen im Koma, dass sie zur Oberbürgermeisterin gewählt worden war. Nur wenige Monate später ereigneten sich die sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht am Kölner Hauptbahnhof. Ihre erste Amtszeit endete schließlich in der Corona-Pandemie. Nun überlässt sie das Rathaus einem Nachfolger. Wer macht das Rennen bei der Kommunalwahl in Köln? Wir halten dich hier im Newsblog auf dem Laufenden.

Kommunalwahl in Köln: Wer folgt auf OB Reker?

Samstag, 13. September:

16 Uhr: Bei der letzten Kommunalwahl haben die Grünen die meisten Stimmen in Köln geholt. Damals unterstützten die Grünen gemeinsam mit der CDU noch die parteilose Henriette Reker. 2025 hat die Partei Berivan Aymaz aufgestellt. Die 52-Jährige saß von 2014 bis 2017 im Kölner Stadtrat und zog 2017 in den NRW-Landtag ein.

Endergebnisse der Kölner Ratswahl 2020:

Grüne: 28,5 Prozent (+9)

SPD: 21,6 Prozent (-7,8)

CDU: 21,5 Prozent (-5,7)

Linke: 6,5 Prozent (-0,5)

FDP: 5,3 Prozent (+0,2)

AfD: 4,4 Prozent (+0,8)

Sonstige: 12,3 Prozent (+4,1)

Für die SPD geht Torsten Burmester ins Rennen. Der ehemalige Referent von Gerhard Schröder (2002 bis 2005) war bis zu seiner Kandidatur Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes. Die CDU setzt auf den Baudezernenten Markus Greitemann, nachdem der ehemalige Parteichef Karl Mandl im Januar seine Kandidatur zurückgezogen hatte. Die weiteren Kandidaten sind:

Heiner Kockerbeck (Die Linke)

Volker Görzel (FDP)

Matthias Büschges (AfD)

Mark Benecke (Die Partei)

Hans Mörtter (parteilos)

Lars Wolfram (Volt)

Inga Feuser (Wählergruppe „GUT“)

Roberto Campione (Kölner Stadt-Gesellschaft)

Heike Flora Herden (Partei des Fortschritts)

Ali Güçlü (parteilos)

Migrations-Maulkorb vor Kommunalwahl in Köln? Von wegen!

