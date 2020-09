Köln: Die Rheinmetropole wählt am 13. September 2020 einen neuen Stadtrat und Oberbürgermeister.

Kommunalwahl in Köln: Extremer Trend bei der Wahl 2020! OB-Wahl schon entschieden?

Auch in Köln wird am 13. September 2020 gewählt: Die Kommunalwahlen in NRW finden auch in der Domstadt statt.

Mit besonderer Spannung wird der Ausgang der Oberbürgermeisterwahl in der einzigen Millionenstadt in NRW erwartet.

2014 lagen SPD und CDU etwa gleichauf. Umfragen vor der Wahl deuten darauf hin, dass die Grünen bei dieser Wahl ebenfalls ins Rennen um die stärkste Partei in Köln einsteigen. Das waren die Ergebnisse der Kommunalwahl 2014:

SPD: 29,4 Prozent

CDU: 27,2 Prozent

Grüne: 19,5 Prozent

Linke: 7,0 Prozent

FDP: 5,1 Prozent

AfD: 3,6 Prozent

pro K: 2,6 Prozent

Piraten: 2,1 Prozent

Sonstige: 3,5 Prozent

In Köln wird am 13. September auch das Oberbürgermeisteramt gewählt. Amtsinhaber Henriette Reker will das natürlich verteidigen. Insgesamt zwölf Gegenkandidaten, gefährlich könnte ihr allerdings nur SPD-Mann Andreas Kossiski werden.

Henriette Reker

Andreas Kossiski

UPDATE: Sonntag, 13. September 2020

17.00 Uhr: AfD mit kuriosem Verdacht

Die Kölner AfD vermutet offenbar einen möglichen Betrug bei der Kommunwalwahl. Auf Twitter teilte der Kreisverband mit, es lägen "erste Hinweise auf Wahlhelfer der Antifa" in Köln vor. AfD-Wähler sollten deswegen Wahlauszählungen beobachten. Um welche Hinweise es sich dabei handeln soll, ist nicht bekannt. Bereits in der Vergangenheit hatte die AfD immer wieder von Manipulation zu ihrem Nachteil gesprochen.

16.30 Uhr: Wahlbeteiligung in Köln bei über 40 Prozent

Noch sind die Wahllokale in Köln geöffnet. Bereits um 16 Uhr stieg die Wahlbeteiligung auf 40,2 Prozent, wie die Stadt auf Twitter mitteilte. Wegen der vielen Wahlzettel und der Corona-Verordnung bildeten sich zum Teil lange Schlangen vor den Wahllokalen. Zum Verleich: 2014 betrug die Wahlbeteiligung in Köln insgesamt 46,8 Prozent.

In Köln-Ehrenfeld ist die Wahlbeteiligung offenbar gigantisch - mit Corona kann das kaum zu tun haben, so viele Menschen hab‘ ich hier einfach noch nie gesehen bei einer Wahl. Oder stehen hier einfach alle so spät auf? #rtlwest #Kommunalwahl #Koeln pic.twitter.com/5GhoJMBFAS — Stefan Efferth (@efferth) September 13, 2020

15:40 Uhr: Extremer Trend bei der Kölner Kommunalwahl 2020

Bis Freitag gingen rund 251.000 Briefwahl-Anträge bei etwa 820.000 Wahlberechtigten ein - einer Stadtsprecherin zufolge kämen die ausgefüllten Wahlscheine „wäschekörbeweise“ zurück. Damit ist Köln kein Einzelfall.

Trotz des Trends zur Briefwahl gibt es in vielen NRW-Städten sogar Schlangen vor den Wahllokalen. Offenbar gibt es einen größen Andrang in diesem Jahr.

9.30 Uhr: Klare Angelegenheit in Köln?

Henriette Reker gilt als klare Favoritin und könnte schon im ersten Wahldurchgang das Rennen machen. Insgesamt zwölf Herausforderer stellen sich zur Wahl. Schärfster Widersacher: SPD-Kandidat Andreas Kossiki.

Mittwoch, 2. September 2020

16.15 Uhr: WDR-Umfrage kurz vor der Wahl in Köln

Kurz vor der Kommunalwahl in Köln veröffentlichte der WDR eine Umfrage. Sie zeigt einen mehr als deutlichen Trend bei der OB-Wahl.

Laut der Erhebung von infratest dimap kann Oberbürgermeisterin Henriette Reker mit ihrer Wiederwahl schon im ersten Wahlgang rechnen. Die parteilose Amtsinhaberin, die von CDU und Grünen unterstützt wird, kommt auf 61 Prozent! Weit abgeschlagen: SPD-Gegenkandidat Andreas Kossiki mit 22 Prozent. Jörg Detjen von den Linken darf mit sieben Prozent rechnen.

Viel mehr Spannung dagegen bei der Stadtratswahl: Dort liegen SPD und Grüne (jeweils 24 Prozent) und CDU (23 Prozent) praktisch gleichauf. Während SPD (-5,4) und CDU (-4,2) jedoch klar verlieren, gewinnen die Grünen 4,5 Prozentpunkte dazu.

Die Linken können laut WDR-Trend auf starke neun Prozent hoffen, die FDP stagniert bei fünf Prozent. Die AfD kann 2,4 Prozentpunkte auf nun sechs zulegen.

Laut der WDR-Umfrage sind 85 Prozent der Kölner zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit den Lebensbedingungen in ihrer Stadt. Als größtes Problem sehen viele den Verkehr und ÖPNV an (29 Prozent der Befragten), danach kommt bezahlbarer Wohnraum (14 Prozent).

Kommunalwahl in Köln 2020 mit OB-Wahl: Die Ausgangslage nach der Wahl 2014

Traditionell geht es eng zu bei Kommunalwahlen in Köln: SPD und CDU lieferten sich in den vergangenen Wahlkämpfen oft knappe Rennen. Die Grünen sind als starke dritte Kraft in Köln hinzugekommen.

Zunächst sah es 2014 so aus, als hätte Rot-Grün eine Mehrheit von einem einzigen Sitz im Stadtrat. Doch die CDU klagte gegen ein fragwürdiges Ergebnis im Briefwahlbezirk Rodenkirchen. Das Verwaltungsgericht Köln ordnete letztlich 2015 eine Neuauszählung an – und tatsächlich wurden in dem Briefwahlbezirk die Werte von CDU und SPD vertauscht.

Ausgerecht der SPD-Oberbürgermeisterkandidat Jochen Ott verlor dadurch seinen Sitz im Stadtrat, die CDU gewann ein Mandat dazu. Es bildete sich eine schwarz-grüne Koalition.

Spannende Kommunalwahl 2020 in NRW: DER WESTEN berichtet für dich aktuell. Foto: DER WESTEN

Das Ergebnis der Kölner Stadtratswahl 2014:

SPD: 29,4 Prozent (+1,4)

CDU: 27,2 Prozent (-0,7)

Grüne: 19,5 Prozent (-2,2)

Linke: 7,0 Prozent (+2,2)

FDP: 5,1 Prozent (-4,3)

AfD: 3,6 Prozent (erstmals angetreten)

pro K: 2,6 Prozent (-2,8)

Piraten: 2,1 Prozent (erstmals anderen)

Sonstige: 3,5 Prozent (+0,7)

Im Kölner Stadtrat saßen nach der Kommunalwahl 2014 auch zwei Vertreter Deine Freunde (jetzt KLIMA Freunde) sowie ein Vertreter der Freien Wähler Köln.

Köln: Dramatisches Finale des OB-Wahlkampfes 2015 – Attentat auf Henriette Reker

Besonders dramatisch war das Finale des Oberbürgemeister-Wahlkampfes in Köln im Jahr 2015. Die parteilose Kandidatin und Sozialdezernentin Henriette Reker, die von CDU, Grünen und FDP unterstützt wurde, gewann die Wahl mit 52,6 Prozent im ersten Wahlgang.

Am Wahlsonntag befand sich Reker nach einem Messerattentat am Vortag im künstlichen Koma. An einem CDU-Wahlkampfstand wurde die Kandidatin von einem Rechtsextremisten attackiert und schwer verletzt.

SPD-Kandidat Jochen Ott landete abgeschlagen mit 32 Prozent hinter Reker. Er konnte somit nicht die Nachfolge seines Parteigenossen Jürgen Roters antreten.

OB-Wahl am 13. September 2020 in Köln: Henriette Reker tritt erneut an – SPD setzt auf Andreas Kossiki

Bei der Kommunalwahl 2020 in Köln will Henriette Reker jetzt ihr Amt verteidigen. Dabei gibt es insgesamt zwölf Gegenkandidaten, gefährlich könnte ihr allerdings nur SPD-Mann Andreas Kossiski werden.

Henriette Reker (parteilos, von CDU und Grünen unterstützt): Die 63-jährige parteilose Oberbürgermeisterin wird von der schwarz-grünen Ratskoalition unterstützt – die FDP jedoch macht für sie keinen weiteren Wahlkampf mehr. Bundesweit in die Kritik geriet die Juristin nach den sexuellen Übergriffen vor dem Kölner Hauptbahnhof an Silvester 2015/16, als sie Frauen "eine Armlänge Abstand" zu Fremden empfahl.

Andreas Kossiki (SPD): Die Sozialdemokraten schicken den 62-jährigen ehemaligen Polizisten und Vorsitzenden der DGB-Region Köln-Bonn ins OB-Rennen. Bei der Landtagswahl 2012 gewann Kossiki das Direktmandat im Wahlkreis IV (Chorweiler/Teile von Nippes), 2017 konnte er sein Mandat verteidigen. Nun will Kossiki der sechste SPD-OB in der Geschichte Kölns werden und setzt dabei stark auf das Thema Sicherheit.

Weitere Kölner OB-Kandidaten, aber ohne realistische Chancen auf den Chefsessel im Rathaus: Stadtrat Jörg Detjen (Linke), Christer Cremer (AfD), Stadtrat Thor Zimmermann (GUT), Sabine Neumeyer (parteilos), Roberto Campione (parteilos), Nicolin Gabrysch (Klima Freunde), Robert Nussholz (parteilos), Rüdiger-René Karl Maria Keune (ÖDP), Olivier Fuchs (Volt), Dagmar Langel (Wir sind Köln 2020), Martin Josef Przybylski (parteilos)

OB-Wahl in Köln: Kommt es am 27. September 2020 zu einer Stichwahl?

Vor fünf Jahren brauchte es keine OB-Stichwahl in Köln: Henriette Reker setzte sich direkt im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit von 52,6 Prozent durch.

Sollte ihr das diesmal im ersten Wahlgang nicht gelingen, kommt es in Köln am 27. September 2020 zu einer Stichwahl um den Oberbürgermeister-Posten. Die beiden bestplatzierten Kandidaten nehmen an der Stichwahl teil. Politische Beobachter halten es für gut möglich, dass Reker dann gegen den SPD-Herausforderer Kossiki antreten muss.

OB-Umfrage für Köln: Schlechter Wert für Henriette Reker vor der Kommunalwahl

Eine aktuelle OB-Umfrage für Köln gibt es zwar nicht, aber etwas ältere Zahlen, die für Henriette Reker nicht zuversichtlich zu deuten sind. Im Jahr 2018 befragte Forsa im Auftrag von RTL/ntv, wie zufrieden die Menschen in Deutschlands 15 größten Städten mit ihren Oberbürgermeistern sind. Dabei kam heraus, dass satte 59 Prozent der befragten Kölner die Arbeit von Henriette Reker als nicht gut bewerteten.

Reker gehörte damit zu den unbeliebtesten Oberbürgermeisterinnen in ganz Deutschland! Ob es ihr gelingt, dieses Meinungsbild bis zum 13. September 2020 umzukehren?

Kommunalwahl in Köln 2020: Das alles wird am 13. September 2020 neu gewählt

In Köln werden am 13. September nicht nur die 90 Mitglieder des Stadtrat sowie der Oberbürgermeister neu bestimmt, sondern es werden auch die Bezirksvertretungen in den neun Stadtbezirken gewählt. Die Bezirksvertretungen haben jeweils 19 Mitglieder.

Außerdem wird ein neuer Integrationsrat gewählt. Wahlberechtigt sind hierbei Ausländer mit Aufenthaltserlabnis, EU-Bürger, Deutsche mit einer weiteren Staatsangehörigkeit, Kinder von ausländischen Eltern oder auch anerkannte Flüchtlige. (mag)