Kommunalwahl in NRW: Düsseldorfs OB-Kandidatin stellt Plakat auf – mehr als 600 Kilometer entfernt

Werben, wo die Wähler sind: Das ist das Motto auch bei der diesjährigen Kommunalwahl in NRW. Doch die Düsseldorfer FDP-Kandidatin für Oberbürgermeisterwahlen hat das vielleicht etwas zu genau genommen.

Um Stimmen zu gewinnen für die Kommunalwahl in NRW hat Marie-Agnes Strack-Zimmermann nämlich am Sonntag ein ungewöhnliches Plakat an einem noch ungewöhnlicheren Ort aufstellen lassen.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann will die Kommunalwahl gewinnen. Foto: dpa

„Hier weht frischer Wind. Zuhause bald auch“, stand auf dem bewusst windschief arrangierten Werbebanner für Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

Denn das Plakat stand auf Sylt!

Kommunalwahl NRW: Guerilla-Aktion ohne Erlaubnis

Eine Genehmigung gab es laut FDP für die „Guerilla-Aktion“ nicht. Am Sonntagmittag habe das Plakat aber noch gestanden.

„Man muss dahin gehen, wo die Menschen sind. Viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sind in der Urlaubszeit während Corona lieber im Heimaturlaub beziehungsweise auf ihrer liebsten Nordseeinsel“, teilte Strack-Zimmermann am Sonntag mit.

Sie ließ das Plakat inmitten der bekannten Skulpturengruppe „Reisende Riesen im Wind“ am Bahnhof Westerland aufstellen. Wie lange es überdauert, hängt am Sylter Ordnungsamt - die FDP hatte es am Morgen ohne Erlaubnis aufstellen lassen.

Das ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann

geboren 1958 in Düsseldorf

von 2008 bis 2014 erste Bürgermeisterin von Düsseldorf

Mitglied des FDP-Bundesvorstandes

verheiratet, drei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder

Sie tritt gegen den aktuellen Oberbürgermeister Thomas Geisel an

Die Bundestagsabgeordnete Strack-Zimmermann tritt in Düsseldorf gegen Amtsinhaber Thomas Geisel (SPD) an. Zusammen mit den Bewerbern von CDU und Grünen gibt es insgesamt 15 Kandidaten. Ob ihr das Werben auf Sylt etwas bringen, bleibt abzuwarten. (fb/dpa)