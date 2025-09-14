Kommunalwahl in Düsseldorf: Bittere Gewissheit für Linkspartei – „Schmerzhafte Geschichte“

In NRW findet am Sonntag (14. September) die Kommunalwahl statt. Insgesamt 13,7 Millionen Wahlberechtigte schreiten an die Urne, um unter anderem einen neuen Stadtrat zu wählen. Die Wahl in Düsseldorf hat für die Linkspartei jedoch einen faden Beigeschmack.

Konkret geht es um den Düsseldorfer Wahlbezirk 11 (Unterbilk, Hafen). Auf dem Stimmzettel sind insgesamt 12 Namen und Parteien zu finden, doch vom Kandidaten der Linkspartei fehlt jegliche Spur. Doch es handelt sich nicht um einen Fauxpas bei der Kommunalwahl. Zuerst hat die „Neue Ruhr Zeitung“ berichtet.

Chris Demmer von der Linkspartei erklärt, dass es sich um ein anderweitiges Versäumnis handelt. „Das ist eine sehr schmerzhafte Geschichte, die uns teuer zu stehen kommen wird“, so Demmer. Eigentlich sollte Albert Rabaev auf dem Zettel zur Kommunalwahl stehen.

Er habe die Prüfung durch die Stadt Düsseldorf jedoch nicht bestanden, heißt es weiter. Das Fatale: Die Linkspartei hat es nicht geschafft, auf die Schnelle einen neuen Kandidaten zu finden. Weshalb Rabaev nicht zur Kommunalwahl zugelassen wurde, wollte Demmer wegen eines laufenden Verfahrens nicht beantworten.

Immerhin: Auf den beiden anderen Stimmzetteln im Bezirk 11, für die OB-Wahl und die Wahl der Bezirksvertretungen, ist die Linkspartei vertreten.

Kommunalwahl in Düsseldorf: Knapp 470.000 Wahlberechtigte

In Düsseldorf kämpfen zwölf Kandidaten um das Amt des Oberbürgermeisters beziehungsweise der Oberbürgermeisterin. Insgesamt sind rund 470.000 Wahlberechtigte zur Kommunalwahl aufgerufen.

Der derzeitige Stadtrat, der ebenfalls neu gewählt wird, besteht aus 90 Ratsmitgliedern. Die Linkspartei hat derzeit vier Sitze.