Peinliche Panne bei Kommunalwahl in Bielefeld – Wahllokal-Mitarbeiter greifen zu ungewöhnlicher Maßnahme

Am Sonntag (14. September) finden in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahlen statt. Insgesamt 13,7 Millionen Wahlberechtigte schreiten an die Urne, um unter anderem einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin zu wählen. Auch in Bielefeld wird das Kreuz gesetzt, doch am Wahltag kommt es zu einer peinlichen Panne.

Bei der Kommunalwahl in Bielefeld stehen insgesamt zehn OB-Kandidaten zur Auswahl. Um direkt gewählt zu werden, ist eine absolute Mehrheit notwendig. Sollte diese nicht erreicht werden, kommt es am 28. September zu einer Stichwahl zwischen den beiden besten Kandidaten.

Peinlicher Fauxpas bei Kommunalwahl

Knapp 251.000 Bielefelder können ihre Stimme abgeben – zumindest theoretisch. Denn in einem Wahllokal im Bielefelder Stadtteil Ubbedissen kam es zu einer peinlichen Panne. Knapp 80 Wähler erhielten vor dem Gang zur Urne einen Stimmzettel zu wenig – jenen für die Wahl zum Oberbürgermeister/ zur Oberbürgermeisterin.

„Die Menschen haben heute morgen leider nur den Stimmzettel für die Wahl des Rates und für die Bezirksvertretung ausgehändigt bekommen, jedoch nicht den Stimmzettel für die Wahl des Oberbürgermeisters“, so Linda Schumacher, die Leiterin des Wahlteams der Stadt Bielefeld.

Hausbesuche bei betroffenen Wahlberechtigten

Der Fauxpas hat in der Konsequenz zu einer kuriosen Maßnahme geführt. Anhand des Wählerverzeichnisses konnten die Mitarbeiter herausfinden, bei welchen Wählern der Stimmzettel für die OB-Wahl fehlte. Die betroffenen Wähler „suchen wir nun einzeln mit einer verschlossenen Wahlurne zu Hause auf und geben ihnen dort die Möglichkeit, die Stimme noch abzugeben“, kündigte Schumacher an.

Durch die Hausbesuche soll der Aufwand für die Betroffenen so gering wie möglich gehalten werden. „Wir entschuldigen uns für diesen Fehler, das hätte nicht geschehen dürfen“, heißt es weiter. (mit dpa)