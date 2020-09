NRW-Kommunalwahl im Ticker: Neue Hammer-Umfragen zeigen klaren Trend

Am 13. September 2020 wird in NRW gewählt. Nun veröffentlichte der WDR neue Trends aus den Städten.

Am 13. September 2020 wählen die Menschen in NRW ihre Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landräte, Stadträte und Kreistage neu.

In diesem Ticker erfährst du alle neuesten News zur Kommunalwahl und zum Wahlkampf in ganz NRW. Kuriose Geschichten, Aufreger und wichtige Informationen zur Wahl.

NRW-Kommunalwahl im Ticker: Der Wahlkampf im Westen

Kommunalwahl-Meldungen vom 07. September 2020 in NRW

+++ In Essen und anderen Ruhrgebietsstädten ist ein kurioses Wahlplakat aufgetaucht, das dazu aufruft, NICHT wählen zu gehen. DER WESTEN hat nachgebohrt: Was hat es mit dieser Botschaft auf sich und wer steckt dahinter?

Kommunalwahl-Meldungen vom 06. September 2020 in NRW

+++ Kann man jetzt auf den letzten Drücker noch Briefwahl zur Kommunalwahl beantragen? Hier gibt es die Antworten!

+++ Drei, vier, fünf oder sogar sechs Stimmzettel! Auf den ersten Blick wirkt die NRW-Kommunalwahl 2020 ziemlich kompliziert. Hier bekommst du den Durchblick: Wie funktionieren die Kommunalwahl-Stimmzettel? Kreuze richtig ausfüllen!

Kommunalwahl-Meldungen vom 04. September 2020 aus NRW:

+++ In Bielefeld gibt es Streit um einen Kandidaten, der in die Bezirksregierung will. Kandidat Selvet Kocabey war jahrelang führender Funktionär in einer Moscheegemeinde der türkisch-islamistischen Milli Görüs-Bewegung. Milli Görüs wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Die Parteispitze der Bielefelder Grünen steht weiter hinter ihm. Jetzt ist Spitzenpolitiker Cem Özdemir auf den Fall aufmerksam geworden – und spricht Klartext!

Kommunalwahl-Meldungen vom 02. September 2020 aus NRW:

+++ Der WDR veröffentlichte am Mittwochnachmittag Umfragen vor den Kommunalwahlen. Der Trend zeigt: Die Grünen könnten der große Gewinner der Wahl werden. Sie legen überall zu und mischen bei den Oberbürgermeister-Wahlen vermutlich stärker mit als bisher. Bei den Stadtrats-Wahlen liegen die Werte der Grünen in neun von elf untersuchten Städten über 20 Prozent. In Aachen sogar bei 37 Prozent! Auch in Bonn könnten die Grünen stärkste Partei werden.

Verlierer der Entwicklung könnte die SPD werden, laut WDR schwimmen ihr in allen elf untersuchten Städten die Felle davon. Die CDU verliert in acht von elf Städten, legt aber auch in drei Städten laut Umfragen zu: Essen, Münster und Siegen. Auch in Düsseldorf haben die Christdemokraten gute Chancen, stärkste Fraktion zu werden. Die SPD liegt in der aktuellen Stimmung laut WDR dagegen nur noch in Dortmund und Duisburg mit einigem Abstand vorne.

In Essen zeichnet sich dagegen ein Erdrutschsieg von CDU-Oberbürgermeister Thomas Kufen mit 60 Prozent ab. In Köln kann Henriette Reker (unterstützt von CDU und Grünen) mit 61 Prozent laut WDR-Umfrage von einer Wiederwahl gleich im ersten Wahlgang ausgehen.

Kommunalwahl in NRW 2020: Spannung nach WDR-Umfragen in diesen Großstädten

Kommunalwahl-Meldungen vom 01. September 2020 aus NRW:

+++ In der Stadt Monschau an der belgischen Grenze gibt es auch eine interessante Wahlwerbung, bei der man prompt Hunger bekommen könnte.

Kommunalwahl-Meldungen vom 25. August 2020 aus NRW:

+++ Eine ordentliche Diskussion war unmöglich: Eine Gruppe von Corona-Leugnern und Impfgegnern vertrieb Gesundheitsminister Jens Spahn am Montag regelrecht aus Wuppertal. Später gab es auch in Dortmund bei einer CDU-Veranstaltung vor der Kommunalwahl Proteste gegen ihn.

+++ Zum ersten Mal können jetzt auch blinde und sehbehinderte Menschen in NRW am 13. September flächendeckend barrierefrei an Kommunalwahlen teilnehmen. Dafür haben die Kommunen ein Hilfskonzept entwickelt, dass allerdings etwas kompliziert klingt.

+++ Jetzt postete Christian Lindner ein Foto aus dem NRW-Kommunalwahlkampf auf Instagram. Doch seine Follower haben nur Augen für ein Detail im Hintergrund des Bildes und motzen darüber!

Kommunalwahl-Meldungen vom 21. August 2020 aus ganz NRW:

+++ Jetzt ist der Druck zu groß geworden! Nachdem DER WESTEN über die umstrittene Sympathie von CDU-Mann Ilhan Bükrücü aus Gelsenkirchen für Türkei-Präsident Erdogan berichtete hatte, haben sowohl Kreisverband als auch der Stadtrat-Kandidat Konsequenzen gezogen!

+++ Unsere Redaktion konnte einen CDU-Kandidaten aus Gelsenkirchen als Anhänger des autoritären türkischen Machthabers Erdogan entlarven. Seine Partei reagiert erschreckend.

+++ Es ist vielleicht das skurrilste Wahlplakat in ganz NRW: Ein Linke-Politiker wirbt für sich wie der Bachelor!

+++ Ein Kamerer war regelrecht entsetzt, als er DIESE Entdeckung vor der Kommunalwahl machte.

+++ Die Düsseldorfer OB-Kandidatin Marie-Agnes Zimmermann stellte zur Kommunalwahl ein Plakat auf - jedoch mehr als 600 Kilometer von der Rheinmetropole entfernt!

+++ Ebenfalls in Düsseldorf tauchte vor der Kommunalwahl 2020 ein "brutales" Plakat vor einem Haus auf. Ein Anwohner zeigte sich schockiert!

+++ Nicht nur der 13. September 2020 ist wichtig, denn dieser Tag VOR der Kommunalwahl in NRW kann für dich entscheidend sein.

+++ Auch ganz wichtig in diesem Jahr: DAS musst du wegen Corona unbedingt mitbringen, um dein Kreuz bei der Kommunalwahl in NRW machen zu können!

+++ Der SPD-Kandidat für den Bürgermeister-Posten in Niederkassel brachte sich für ein Wahlplakat selbst in Gefahr. Was er HIER für die Kommunalwahl macht, ist streng verboten!

++++ In Dortmund leistete sich die SPD ebenfalls einen Plakat-Aufreger im Kommunalwahlkampf. In diesem Fall mit nackten Tatsachen ...

+++ Keineswegs anstößig dagegen eine andere Aktion der Dortmunder Sozis: Auf dem Phoenixsee waren SPD-Segelboote unterwegs. DIESER hohe Besuch zur Kommunalwahl in Dortmund steckte dahinter.

+++ Die NPD machte in Duisburg ausgerechnet mit DIESEM Plakat Wahlkampf! Der MSV reagierte eindeutig darauf.

+++ In Bünde (Kreis Herford) wollte der langjährige Grünen-Stadtrat Eyüp Odabasi eigentlich wiedergewählt werden. Doch er hat sich und seine Weltanschauung selbst verraten. Der Grünen-Landesverband hat Konsequenzen gezogen.