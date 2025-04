Kölner Zoo: Besucher blicken irritiert in Gorilla-Gehege – nächster Nachwuchs im Anmarsch?

Seit dem 7. März 2025 hat der Kölner Zoo süßen Nachwuchs. Die Elefantenherde hat ein neues Familienmitglied. Der kleine Bulle „Taro“ hat die Herzen der Besucher im Sturm erobert, während er Mama „Marlar“ auf Schritt und Tritt folgt.

Wie ein Pressesprecher während eines Zoo-Besuchs von DER WESTEN verriet, wird noch in diesem Jahr weiterer Nachwuchs bei der Rüsselbande erwartet (hier mehr dazu). Doch einige Besucher glauben, bei näherem Hinsehen auch in einem anderen Gehege verdächtige Beobachtungen gemacht zu haben. Gibt es etwa bald auch ein neues Gorilla-Baby?

Kölner Zoo: Besucher vermuten Schwangerschaft bei Gorillas

Im Urwaldhaus lebt bei kuscheligen Temperaturen die fünfköpfige Gorilla-Bande. Von den neugierigen Augen der Besucher vor den riesigen Glasscheiben lassen sich die Menschenaffen nicht irritieren. Gemütlich bewegen sie sich in ihrem Gehege von einem Fleck zum anderen. Als eine Familie einen genauen Blick auf die Gorillas wirft, kommt ihnen schnell ein süßer Verdacht auf.

++ Kölner Zoo: Nach Geburt von Elefanten-Baby – schon jetzt herrscht bittere Gewissheit ++

„Ein Gorilla hat einen ziemlich dicken Bauch. Ich vermute, sie ist schwanger und bald wird es Nachwuchs geben“, spekulieren sie. Auch weitere Besucher werden hellhörig und halten die Vermutung für nicht ganz unwahrscheinlich.

Der letzte Nachwuchs im Gorilla-Haus kam am 3. März 2016 im Kölner Zoo zur Welt. Doch inzwischen ist Gorilla-Männchen „Kiano“ gar nicht mehr so klein, sondern hat sich prächtig zu einem gestandenen Jungtier entwickelt. Papa Kito und Mama Kissa sind ebenfalls noch da – genauso wie zwei weitere Gorilla-Damen. Die Möglichkeit einer Schwangerschaft besteht also – zumindest theoretisch.

Auf Nachfrage von DER WESTEN erklärt ein Zoo-Sprecher jedoch: „Gorillas haben aus einem anderen Grund dicke Bäuche, nämlich weil sie Pflanzenfresser sind und viel Pflanzenmaterial, vor allem Blätter, verdauen müssen. Deshalb ist ihr Darm auch mehrere Meter lang. Und das braucht Platz.“

Klingt also nicht so, als ob bald der nächste Star geboren wird. Dann wollen wir mal hoffen, dass die drei Gorilla-Damen die Spekulationen um ihre Bäuche nicht mitbekommen haben…