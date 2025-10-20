Einbruch in Zoo in NRW – Polizei sucht nach Zeugen

Unbekannte haben am Samstagabend (18. Oktober) in einem der bekanntesten Zoos in NRW zugeschlagen! Kurz nachdem der Zoo geschlossen hatte, haben sich die Täter Zugang zum Gelände verschafft.

Der Souvenirshop und das Restaurant auf dem Gelände des Kölner Zoos wurden Ziel eines dreisten Einbruchs. Die Täter stahlen Bargeld und hinterließen Chaos. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und sucht dringend Zeugen.

Einbruch in Kölner Zoo – Täter gesucht

Nach ersten Erkenntnissen passierte der Einbruch in den Zoo in NRW zwischen 19.30 und 21 Uhr. Die Täter nutzten den Parkplatz „Riehler Gürtel“, um unbemerkt durch einen Nebeneingang zu gelangen. Mit Gewalt brachen sie Türen und Fenster auf, was zu erheblichen Sachschäden führte.

Nicht nur Souvenirs, sondern auch Bargeld waren ihr Ziel. Wie hoch die genaue Beute ist, müssen die Ermittler des Kriminalkommissariats 71 noch klären. Sicher ist: Der Einbruch in den Zoo in NRW lässt viele Fragen noch offen.

Die Polizei Köln bittet die Öffentlichkeit um Hilfe. Wer den Einbruch in den Kölner Zoo auf dem Parkplatz „Riehler Gürtel“ beobachtet oder auffällige Personen bemerkt hat, soll sich melden. Jede kleine Information könnte entscheidend für die Aufklärung der Tat sein! Hinweise nehmen die Ermittler unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.