„Kölner Treff“ (WDR): Schauspieler August Wittgenstein berichtet von sehr gefährlicher Situation – „Der Revolver flog im hohen Bogen“

Beim „Kölner Treff“ (WDR) wurden am Freitag mal wieder so einige Geschichten ausgepackt.

Unter anderem berichtete Schauspieler August Wittgenstein bei dieser Sendung des „Kölner Treff“ (WDR) von einer Situation, die sehr gefährlich für ihn war.

„Kölner Treff“ (WDR): Corona nur Nebendarsteller

Auch dieses Mal waren beim „Kölner Treff“ (WDR) einige Gäste geladen. Neben August Wittgenstein gaben sich Götz Alsmann (Moderator und Musiker), Monika Grüber (Kabarettistin), Julia Komp (Sterneköchin), Katja Ebstein (Sängerin) und Olaf Schubert (Comedian) die Ehre. Im Fokus der illusteren Runde stand dieses Mal aber nicht das Thema Corona. Viel mehr ging es um das Erlebte der Gäste – sei es in ihrem Beruf oder auch aus ihrer Kindheit.

---------------

Das ist der Kölner Treff

Talkshow im WDR

Moderatoren: Bettina Böttinger, Susan Link und Micky Beisenherz

Geht zurück auf das Format „Wer kommt, kommt zurück“ von Alfred Biolek

Sendetermin: Freitags, 22 Uhr im WDR

---------------

Auch August-Frederik Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg wurden zu seinem Werdegang von Moderatorin Bettina Böttinger einige Fragen gestellt. Immerhin hatte es den Schauspieler bereits in frühen Jahren in die USA gezogen, um sich dort als Schauspieler ausbilden zu lassen. Er hatte einige interessante Geschichten auf Lager.

„Kölner Treff“ (WDR): August Wittgenstein spielte an der Seite von Hollywood-Star

So berichtete der Schauspieler beim „Kölner Treff“ (WDR) von seiner ersten Rolle in einem Kinofilm – dabei handelte es sich direkt um einen Blockbuster an der Seite eines Hollywoord-Stars. Kein geringerer als Tom Hanks war der Darsteller der Hauptrolle des Films.

„Kölner Treff“: August Wittgenstein. Foto: Screenshot WDR Mediathek

In „Illuminati“ spielte Wittgenstein einen Soldaten der Schweizer Garde. Wie er berichtet, hätte Tom Hanks in sogar angesprochen und sich entschuldigt, dass er in seinem ersten Film eine Rolle hat, bei der er so „bescheuert“ aussehe.

---------------

Aber nicht nur von solchen Anekdoten erzählte August Wittgenstein. Als er von Moderatorin Bettina Böttinger auf ein Ereignis aus seiner Jugend angesprochen wurde, gab er eine Situation zum Besten, die sehr leicht ins Auge hätte gehen können.

„Kölner Treff“ (WDR): August Wittgenstein – „Der Revolver flog im hohen Bogen“

Dabei ging es um eine Situation, die er im Alter von 15 Jahren in Schweden erlebt hatte – seine Großeltern lebten in dem Land. Bei ihnen sei er im tiefsten Winter zu Besuch gewesen. Als diese mal nicht zu Hause gewesen seien, habe er draußen ein Geräusch gehört. „Es war ein bisschen abgelegen und bisschen gruselig“, so der Schauspieler.

„Kölner Treff“ (WDR): Moderatorin Bettina Böttinger sprach Wittgenstein auf die gefährliche Situation direkt an. Foto: Screenshot WDR Mediathek

Da sein Opa einen Revolver hatte, habe er diesen genommen und sich draußen umsehen wollen. „Die ersten Stufen der Treppe waren total vereist. Ich bin dann sofort auf der ersten Stufe ausgerutscht und der Revolver flog in hohem Bogen und ditschte irgendwo neben mir auf. Was da alles hätte passieren können“, so Wittgenstein. „Irre Geschichte“, entfuhr es „Kölner Treff“-Moderatorin Bettina Böttinger. Immerhin habe er mit 15 auch schon seinen Jagdschein gemacht, so der Schauspieler. Letztendlich hatte er bei der Situation nochmal Glück im Unglück. (gb)