„Kölner Treff“ (WDR): Nico Santos mit heiklem Geständnis – „Ist das verjährt?“

Köln. Eigentlich wirkt Sänger Nico Santos so als könne er keiner Fliege etwas zuleide tun. Doch was der 27-Jährige am Freitagabend beim „Kölner Treff“ (WDR) ausplaudert, entlockt sogar Moderatorin Bettina Böttinger ein überraschtes „Nein!“.

Dabei hat Nico Santos beim „Kölner Treff“ (WDR) eigentlich ein Erfolgserlebnis zu verkünden: Seit diesem Jahr besitzt der „Voice of Germany“-Coach endlich einen Führerschein! Doch das zieht auch ein eher unangenehmes Geständnis des Sängers nach sich.

„Kölner Treff“ (WDR): Unangenehmes Geständnis von Nico Santos

„Kaum wartet man 27 Jahre, schon hat man den Führerschein in der Tasche“, scherzt Santos zunächst noch über seine vergleichsweise spät erhaltene Fahrerlaubnis. Doch Moderatorin Bettina Böttinger hakt direkt nach.

Nico Santos wuchs auf Mallorca auf. Foto: imago images / Future Image

„Du bist ja, wie man weiß, auf Mallorca groß geworden. Du hast die ersten 20 Lebensjahre dort verbracht“, fasst sie zusammen. „Wie um alles in der Welt bist du zwischen 17 oder 18 bis 20 über die Insel gekommen? Mit dem Rädchen?“

Das ist der Kölner Treff

Talkshow im WDR

Moderatoren: Bettina Böttinger, Susan Link und Micky Beisenherz

Geht zurück auf das Format „Wer kommt, kommt zurück" von Alfred Biolek

Sendetermin: Freitags, 22 Uhr im WDR

Der Sänger beginnt unruhig zu nicken, runzelt die Stirn – und gibt schließlich vorsichtig zu: „Da bist du ohne Führerschein gefahren.“

Nico Santos: „Die werden das hoffentlich nicht sehen“

Bettina Böttinger kann es nicht fassen: „Nein! Tatsächlich?“. Ist der Sänger wirklich mehrere Jahre lang ohne Lappen über die Baleareninsel gefahren?

„Darf man... Ist das verjährt, oder?“, fragt Nico Santos zögerlich. Comedian Michael Kessler, der ebenfalls in der Sendung zu Gast ist, verneint sofort – doch dem 27-jährigen Songwriter ist sofort klar, dass es sich dabei nur um einen lockeren Scherz handelt.

„Das ist verjährt“, betont er nochmals – nur um dann noch hinterher zu schieben: „Die werden das hoffentlich nicht sehen heute Abend.“ Sobald er auf Mallorca einen Job als Club-Animateur bekommen hatte, habe er sowieso derart nah an seinem Arbeitsplatz gewohnt, dass er sich gar nicht mehr so oft unerlaubt ans Steuer hätte setzen müssen. (at)