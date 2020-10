Kölner Treff (WDR): Michael Schumacher – Ex-Teamkollege enthüllt geheime Strategie! „Das war ein unglaubliches Erlebnis“

Köln. Nico Rosberg hat am Freitagabend im Kölner Treff (WDR) Details über seinen überraschenden Ausstieg aus der Formel 1 verraten. Der ehemalige Teamkollege von Michael Schumacher verkündete sein Karriereende direkt nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft.

Ganz im Gegensatz zu Michael Schumacher, der sagenhafte sieben WM-Titel gewann. Im Kölner Treff (WDR) enthüllt Nico Rosberg eine geheime Strategie seines Ex-Teamkollegen.

Kölner Treff (WDR): Nico Rosberg über Michael Schumacher – „Das war ein unglaubliches Erlebnis“

Drei Jahre lang fuhr Nico Rosberg an der Seite von Michael Schumacher. „Das war ein unglaubliches Erlebnis“, erinnert sich der 35-Jährige an die Zeit, in der er die Philosophie seines Teamkollegen bei Mercedes hautnah miterleben konnte.

Fuhren von 2010 bis 2012 gemeinsam für Mercedes: Michael Schumacher und Nico Rosberg. Foto: imago images / HochZwei

------------

Das ist der Kölner Treff

Talkshow im WDR

Moderatoren: Bettina Böttinger, Susan Link und Micky Beisenherz

Geht zurück auf das Format „Wer kommt, kommt zurück“ von Alfred Biolek

Sendetermin: Freitags, 22 Uhr im WDR

Hier geht es zur Folge mit Nico Rosberg

------------

„Es gibt einen Grund, warum er siebenmaliger Weltmeister ist“, sagt Rosberg. Die geheime Strategie des erfolgreichsten Formel-1-Rennfahrers aller Zeiten: „Einfach alles so perfekt zu machen in jedem Bereich.“

Michael Schumacher habe das komplette Team beim Namen gekannt, jeden einzelnen Geburtstag gewusst, so Rosberg. Mit solchen Details habe er das ganze Team motivieren können und sich von allen die Unterstützung gesichert. „Das sind halt Kleinigkeiten, die aber dann so eine Riesen-Power entwickeln.“

------------------------------------

Michael Schumacher? „Das ist ein richtiger Krieger gewesen!“

Hinzu käme der unglaubliche Kampfgeist, der Michael Schumacher als Rennfahrer ausgezeichnet hätte. „Das ist ein richtiger Krieger gewesen“, sagt Nico Rosberg.

Er selbst habe sich in dem Macho-Business der Formel-1 oft nicht zuhause gefühlt, sagt Nico Rosberg im „Kölner Treff“, habe die Rolle des Machos nur vorgespielt - ein Grund für seinen Ausstieg.

„Laber du mal weiter“

Mit dem Gewinn des Weltmeister-Titels 2016 habe er seine Entscheidung getroffen - ganz instinktiv, ohne Rücksprache mit Freunden und Familie, wie er in der WDR-Talkshow verriet. Er habe auf dem Höhepunkt seiner Karriere abtreten wollen.

Selbst seine Frau habe nichts davon gewusst. Nach dem letzten Rennen in Abu Dhabi habe er seiner Frau von seiner Entscheidung erzählt. „Sie hat gesagt: 'Laber du mal weiter. Machst du eh nicht'“, berichtet Rosberg.

Doch er sei sich zu dem Zeitpunkt extrem sicher gewesen, „dass es für mich persönlich und meine Familie das Beste ist.“ Mit dieser Entscheidung sei er heute noch sehr glücklich.

Als Unternehmer investiert der 35-Jährige heute vor allem in grüne Technologien und kündigte im „Kölner Treff“ für 2022 unter anderem die ersten fliegenden Taxis in Deutschland an. (ak)