Kölner Treff (WDR): Jochen Busse spricht über seine schwierige Kindheit: „Du solltest eigentlich abgetrieben werden“

Es war ein emotionales Gespräch beim „Kölner Treff“(WDR) am Freitagabend. Eigentlich bildeten die Gäste von Moderatorin Bettina Böttinger eine heitere Truppe – das ist ja auch kein Wunder, wenn sich unter ihnen gleich mehrere Kabarettisten befinden. Doch einer von ihnen zeigte sich kurz vor seinem 80. Geburtstag ungewohnt emotional.

Beim „Kölner Treff“ (WDR) spricht Jochen Busse über seine Kindheit und seinen schwierigen Start ins Leben.

„Kölner Treff“(WDR): Jochen Busse spricht über seine Kindheit

Kurz vor seinem 80. Geburtstag lässt der Schauspieler und Kabarettist Jochen Busse beim „Kölner Treff“ ganz weit hinter die Fassade blicken.

Als ihn Moderatorin Bettina Böttinger mit den Worten: „Du solltest eigentlich abgetrieben werden“, auf seine Kindheit anspricht, wirkt der 79-Jährige gefasst.

Jochen Busse im emotionalen Gespräch über seine Kindheit. (Symbolbild) Foto: imago images / Raimund Müller

So etwas über den eigenen Start in das Leben zu erfahren ist nie schön, doch Jochen Busse scheint mit diesem Kapitel seiner Kindheit abgeschlossen zu haben.

Dass seine Eltern ihn eigentlich nicht wollten, war nur einer der vielen Steine auf seinem Lebensweg. Auch der Wunsch, Schauspieler zu werden, stieß in seinem Elternhaus auf Widerstand.

Doch wie sagt man so schön „Des einen Leid ist des andere Freud“. Jochen Busse begann schon früh, sein eigenes Geld als Schauspieler zu verdienen. „Dadurch, dass mein Vater pleite war, konnte er nicht mehr wirtschaftlich über mich verfügen.“, so der 79-Jährige. Er fügt hinzu: „Er konnte also froh sein, dass er einen Esser weniger im Haus hatte.“

Die Leidenschaft für die Kunst ist Jochen Busse nie abhandengekommen. Auch mit seinen fast 80 Jahren trat er vor Corona noch regelmäßig auf.

Das Geheimnis seiner Jugend sei wohl Yoga, verrät Busse beim „Kölner Treff“ im WDR. Jeden Morgen übt er ca. 45 Minuten auf seiner Matte zu Hause. (cm)