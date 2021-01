„Kölner Treff“ (WDR): „Viel Bier getrunken“ – Kultiger Auftritt von Karl-Josef Laumann in Talkshow

Karl-Josef Laumann ist spätestens seit der Corona-Pandemie ein bekanntes Gesicht in der Öffentlichkeit. Fast schon Kult! Derzeit steht der NRW-Gesundheitsminister vor allem wegen der Corona-Impfungen im Fokus. Beim „Kölner Treff“ (WDR) sprach der 63-Jährige aber weniger über Corona und dafür umso mehr über seine Jugend und ländliche Heimat.

Dabei packte Karl-Josef Laumann plötzlich im „Kölner Treff“ über seine Jugend aus.

„Kölner Treff“ (WDR): Karl-Josef Laumann spricht über seine Jugend

Laumann ist gemeinsam mit zwei Brüdern auf dem Bauernhof seiner Vaters in Hörstel (Kreis Steinfurt) groß geworden. Der mittlere Bruder „war ohne Frage der bessere Bauer“, erzählt Laumann im „Kölner Treff“ (WDR). Zwar wären die Jungs alle Bauern geworden, weil sie einen Vater gehabt hätten, der den ganzen Tag erzählt hätte, „Landwirtschaft ist was Wunderschönes.“

+++ Kölner Treff (WDR): Jochen Busse spricht über seine schwierige Kindheit: „Du solltest eigentlich abgetrieben werden“ +++

Doch sein Vater habe dann gedacht, „na ja (...) Landmaschinenschlosser ist ja klar - einer muss ja die Maschinen fertigmachen. Der hat ja ganz praktisch gedacht. Also was machen wir mit unserem Karl-Josef? Der soll mal Landmaschinenschlosser werden“, erklärt der 63-Jährige seine Beweggründe zur Ausbildung zum Maschinenschlosser. „Ich hatte eher meinen Gesellenbrief wie meinen Führerschein.“

Damals hätten alle die Vorstellung von dem „Beruf auf dem Dorf“ gehabt, also habe Laumann im Alter von 15 Jahre die Lehre begonnen und schließlich 17 Jahre als Maschinenschlosser gearbeitet. „Und dann habe ich mich politisch engagiert“, erzählt der NRW-Gesundheitsminister. 1972 sei er bereits Mitglied in der Jungen Union gewesen

------------

Das ist der Kölner Treff

Talkshow im WDR

Moderatoren: Bettina Böttinger, Susan Link und Micky Beisenherz

Geht zurück auf das Format „Wer kommt, kommt zurück“ von Alfred Biolek

Sendetermin: Freitags, 22 Uhr im WDR

------------

Karl-Josef Laumann erzählt im „Kölner Treff“ (WDR) von Schützenfest und von „viel Bier“

Dann will die Moderatorin Bettina Böttinger vom Gesundheitsminister wissen: „Was war für Sie eigentlich wichtiger: Der Landesorden Nordrhein-Westfalen, den Sie erhalten haben, oder der Gewinn des Schützenfestes in Ihrem Dorf?“

„Das kann man jetzt nicht vergleichen. (...) Wir sind ein ganz normaler Schützenverein, der auch keinen Spleen hat. Da kann jeder König schießen. (...) Und ich hab's gemacht in dem Jahr, wo wir Silberhochzeit hatten. Ich hab auch vorher nichts gesagt, (...) weil ja meistens die Frau nicht gerade begeistert ist.“

------------

Mehr News aus NRW:

„Kölner Treff“ (WDR): Deutliche Worte an Ministerpräsident Laschet – „Uns wurde immer gesagt: wir retten Weihnachten!“

Corona in NRW: Impftermin-Vergabe ab Montag – das solltest Du jetzt tun

Bahn in NRW: Ticketkontrolle in S-Bahn eskaliert! Schwarzfahrer verletzt zwei Bahnmitarbeiter

------------

Das klinge ja wie Bestechung, wenn Laumann sich das vorgenommen habe und dann gewonnen habe, sagt Bettina Böttinger. Laumann verrät, dass er schon ein paar Jahre vorher „draufgehalten“ habe. „Wenn man auf einen Holzvogel schießt, kann man keine Bestechung machen“, erklärt er. Zum Schluss sei das Ding so zerfleddert, dass es Zufall sei, bei wem es runterfalle.

„Kölner Treff“ (WDR): Der NRW-Gesundheitsminister gibt sich als „einfacher“ Mensch. (Symbolbild) Foto: imago images / Future Image

Dann verrät er die Tradition in seinem Dorf: Schützenfest sei Pfingstmontag, es fange an mit einem Hochamt, dann habe man meistens gegen 18 Uhr oder 19 Uhr den König, dann gebe es einen Umzug durchs Dorf und anschließend sei Königsball. „Dann ist Nationalfeiertag, wo wirklich kein normaler Mensch, der noch einigermaßen vernünftig ist, arbeitet.“

Da treffe man sich morgens zum Frühshoppen, der gehe bis etwa 14 oder 14.30 Uhr, dann gehe man etwas ins Bett und abends sei das große Fest. Dieses sei dann gegen 3 oder 4 Uhr zu Ende „und die letzten, die so gar nicht wollen, bringen den König nach Hause.“ Und der König müsse dann zu Hause dafür sorgen - der Tradition nach - dass es Spiegeleier mit Brot gebe. Dafür würden sie sich eine „Riesenpfanne“ leihen „und dann kriegt man das schon gebacken“.

Auf die Frage, ob es 100 Eier gewesen seien, erwidert Laumann bloß: „Ach, was sind 100 Eier? Es waren schon ein paar mehr." Damals sei Laumann Fraktionsvorsitzender gewesen, sodass es auch in ganz NRW in der Zeitung gestanden habe, glaubt er, sich zu erinnern. Desto städtischer die Bevölkerung werde, desto schlechter hätten sich die Leute das vorstellen können. „Wenn dann die Menschen viel Bier getrunken haben, haben sie auch Hunger. Dann ist dann eben so", sagt er schmunzelnd. (nk)